Глава МИД: у Ирана есть доказательства помощи Израилю со стороны США

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран располагает данными о том, что США помогали Израилю наносить удары по иранской территории. Для этого Вашингтон использовал свои базы на Ближнем Востоке, добавил министр.

«США причастны к израильским ударам и должны быть привлечены к ответственности»,— сказал глава МИД на встрече с иностранными послами в Тегеране (цитата по иранскому агентству Tasnim). Аббас Арагчи призвал властей США осудить атаки Израиля по иранским ядерным объектам.

Взаимные атаки Израиля и Ирана начались 13 июня с воздушной операции Израиля «Восходящий лев». По информации израильского Минздрава, всего с начала атак Ирана погибли 15 мирных жителей. Tasnim сообщало о гибели нескольких командиров вооруженных сил Ирана, как минимум шести ученых-атомщиков и десятков мирных жителей. Согласно источникам иранского агентства Fars, Иран планирует наносить удары по базам США на Ближнем Востоке.

Елизавета Шмакова