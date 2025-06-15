Секретарь генсовета «Единой России» поддержал отмену прямых выборов мэров

Муниципальная реформа, в рамках которой прямые и «конкурсные» выборы мэров региональных столиц будут отменены, «максимально положительно» скажется на развитии политической системы страны. Об этом заявил в интервью “Ъ” секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, согласно новому федеральному закону о местном самоуправлении, который вступит в силу 19 июня, кандидатов в главы административных центров теперь смогут выдвигать только губернаторы. Избрание мэров будет осуществляться депутатами муниципального парламента. На сегодняшний день прямые выборы градоначальников сохранились в Якутске, Хабаровске, Абакане и Анадыре. В других региональных столицах мэров отбирают через конкурс, подать заявку на который может любой желающий.

«У нас такая политическая культура: руководитель региона — один. Это губернатор. Именно он отвечает за развитие субъекта в целом и как главное действующее лицо влияет на все процедуры»,— объяснил Владимир Якушев. По его словам, при действующей системе «немало отрицательных примеров, когда губернаторы и руководители муниципалитетов не работают в единой команде». «Когда губернатор и руководитель административного центра имеют противоположные точки зрения на развитие региональной столицы, особенно досадно, что они тратят массу времени на политические разборки. Это не позволяет городу развиваться: тормозятся проекты, страдают люди»,— добавил единоросс.

Полная версия интервью с Владимиром Якушевым скоро выйдет на сайте и в газете «Ъ».

Андрей Прах