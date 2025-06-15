Москва делает знаковые вложения

Власти Москвы ищут подрядчика, который в рамках нового офсетного контракта организует на территории города производство дорожных знаков. Это может быть модернизация уже существующих заводов или строительство нового, решение на этот счет еще не принято. Мэрия Москвы готова вложить в проект 8,8 млрд руб., ожидая от подрядчика поставку около 1,45 млн дорожных знаков, табличек и других компонентов в течение десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Конкурс на поставку дорожных знаков, предусматривающий «встречные инвестиционные обязательства», объявил на портале госзакупок столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Речь о так называемом офсетном контракте, по условиям которого будущий подрядчик создаст на территории Москвы производственную базу в обмен на гарантированные заказы. Городские власти в течение десяти лет закупят у подрядчика 200 видов дорожных знаков и их компонентов, например крепежа.

Всего речь идет о поставке 1,45 млн указателей.

Предполагаемая стоимость контракта — 8,8 млрд руб.

Заявки принимаются до 20 июня.

О решении столичных властей провести подобный тендер стало известно еще в январе, когда мэр Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение. В московской мэрии тогда говорили, что инвестиции в проект составят более 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 января), эта же сумма фигурирует и в техзадании к тендеру. Деньги должны быть инвестированы в новое производство в течение 24 месяцев с момента заключения контракта.

Москва регулярно закупает дорожные указатели на торгах, но до сих пор это были разовые покупки. В 2022 году контракты на поставку знаков «индивидуального проектирования» на 358 млн и 432 млн руб. были заключены с Северо-Кавказским заводом металлоконструкций (Краснодарский край) и компанией «Строй Инвест Проект». В 2023 году контракт на 150 млн руб. на поставку указателей ЦОДД заключил с самарской компанией «Строд Сервис». Локализация производства в рамках офсетного контракта гарантирует «высокое качество и долговечность дорожных знаков и тем самым будет способствовать повышению безопасности дорожного движения», поясняли в мэрии. По данным ЦОДД, на декабрь 2024 года всего на городских улицах размещено 900 тыс. дорожных знаков.

По условиям офсетного контракта предусматривается «вариативность способов исполнения встречных инвестиционных обязательств», пояснили “Ъ” в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Иными словами, инвестор может как построить новое предприятие, так и модернизировать существующее: способ реализации проекта, как и местоположение производства, определяется победителем конкурса после заключения контракта. Сейчас, по данным ДИПП, в Москве функционируют четыре производителя дорожных знаков — «Знак», «Прайм Медиа», «ПК Бестмаш» и «Альянс».

У Москвы есть богатый опыт реализации многолетних контрактов. Так, в 2017–2024 годах структуры столичных властей, по данным мэрии Москвы, заключили 28 офсетных договоров совокупно на 621 млрд руб., в том числе на поставку батарей для электробусов, лифтов и лекарств. По восьми контрактам к январю подрядчики уже завершили создание производств и начали поставки, сообщали в правительстве Москвы. В начале года столичные власти также заявляли о планах заключить офсетные контракты для создания производства быстрых электрозарядных станций: инвесторы организуют производство аппаратуры, город гарантирует им покупку 3,6 тыс. станций.

Александр Воронов