Себе дорожные

Столичные власти планируют заключить десятилетний контракт на создание в Москве производства дорожных знаков, которое в будущем получит заказы от города. Мэрия намерена вложить в проект более 1 млрд руб., ожидая от подрядчика поставки 1,5 млн дорожных знаков, табличек, крепежа и других компонентов. В правительстве Москвы надеются, что собственное производство знаков обеспечит их «высокое качество и долговечность». Экспертный центр Probok.net одобряет локализацию производства указателей, надеясь, что их поставки будут вестись «по реальным заявкам, а не по формальным потребностям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московские власти хотят придать знакам качество

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Московские власти хотят придать знакам качество

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Сообщение о решении столичных властей провести тендер на поставку дорожных знаков появилось на портале правительства Москвы. Распоряжение подписал мэр Сергей Собянин, но текст документа пока не опубликован. Речь идет о так называемом офсетном контракте, по условиям которого подрядчик должен создать в Москве производственную базу в обмен на гарантированные заказы. В столичной мэрии дали понять, что в данном случае можно говорить о контракте минимум на десять лет, в течение которых у подрядчика закупят около 1,5 млн дорожных знаков и их компонентов — например, крепеж и пленку для ламинирования. Инвестиции властей в проект составят более 1 млрд руб., сообщается на сайте правительства Москвы.

Столичные власти регулярно закупают дорожные знаки на торгах, но раньше речь всегда шла о разовых поставках. Так, в 2019 году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) провел тендер на 225,8 млн руб. Победитель — ООО «Вектор» — должен был в течение двух месяцев поставить более 27 тыс. дорожных знаков «типоразмера II» (для дорог с двумя и более полосами движения), оклеенных «световозвращающей пленкой тип Б». В 2022 годах контракты на поставку дорожных знаков «индивидуального проектирования» на 358 млн и 432 млн руб. были заключены с Северокавказским заводом металлоконструкций (Краснодарский край) и компанией «Строй Инвест Проект».

В столичной мэрии объяснили, что локализация производства в рамках планируемого офсетного контракта «гарантирует высокое качество и долговечность дорожных знаков и тем самым будет способствовать повышению безопасности дорожного движения». В декабре 2024 года глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказывал “Ъ”, что в столице установлено 900 тыс. знаков, «вероятно, их станет еще больше». Сейчас в ЦОДД заявили “Ъ”, что реализация офсетного контракта «обеспечит создание новых высокооплачиваемых рабочих мест». А данные о потребностях города в дорожных знаках «сформированы с учетом перспективы развития ТиНАО (Новой Москвы.— “Ъ”) и открытия новых дорог».

У Москвы есть опыт подобных многолетних контрактов. По данным мэрии, в 2017–2024 годах город заключил 28 офсетных договоров совокупно на 621 млрд руб., в том числе на поставку аккумуляторов для электрического транспорта, лифтов, лекарств и элементов благоустройства. По восьми контрактам, в том числе на лекарства, инвесторы уже «завершили создание производств и начали поставки продукции», добавили в правительстве Москвы.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский рассказывает, что до прихода Сергея Собянина в мэрию и в первое время его правления «на складах просто не было достаточного количества дорожных знаков и светофоров». «Поэтому, когда мы предлагали в том или ином месте поставить светофор, нам отказывали, поскольку его надо было еще закупить на конкурсе. Потом эту ситуацию решили, поставки через тендеры наладили. Но бюрократические проблемы все равно присутствовали. Сложно спрогнозировать, сколько и каких знаков понадобится,— вдруг ошибешься»,— рассуждает господин Шумский. По этой причине эксперту нравится решение с офсетным контрактом: он надеется, что поставки знаков будут вестись «по реальным заявкам, а не по формальным потребностям».

Александр Воронов