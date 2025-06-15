Армейцы взяли крепкого швейцарского

Новым главным тренером ЦСКА вместо Марко Николича, неожиданно покинувшего клуб после окончания успешного — с бронзой чемпионата России и Кубком страны — сезона, станет специалист, за считаные месяцы превративший «Базель» из аутсайдера в сильнейший швейцарский клуб. Фабио Челестини будет третьим его наставником, отправившимся работать в Россию, после приглашенных «Спартаком» Мурата Якина и Гильермо Абаскаля. Тем, правда, добиться больших успехов с московской командой не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чрезвычайно успешный сезон в «Базеле» привлек к Фабио Челестини интерес со стороны ЦСКА

Фото: Marcio Machado / Eurasia Sport Images / Getty Images Чрезвычайно успешный сезон в «Базеле» привлек к Фабио Челестини интерес со стороны ЦСКА

Фото: Marcio Machado / Eurasia Sport Images / Getty Images

О том, что 49-летний Фабио Челестини в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА, сообщили «Спорт-Экспресс», Championat.com и еще ряд источников. О переговорах с ним московского клуба они рассказали сразу после того, как «Базель» в пятницу, 13 июня, проинформировал о том, что Челестини покидает его «ради нового вызова». В ЦСКА он заменит Марко Николича, который неожиданно покинул армейцев несколько дней назад, отправившись в греческий АЕК, после единственного и чрезвычайно успешного сезона во главе столичной команды. Блестяще проведя его вторую половину, она заняла третье место в чемпионате России и завоевала Кубок страны.

Впрочем, судя по реакции швейцарских медиаресурсов, расставание Фабио Челестини с «Базелем» было ничуть не менее неожиданным.

Челестини, известный в прошлом футболист, тренирует швейцарские клубы с середины прошлого десятилетия. Однако лишь свежий период карьеры принес ему репутацию очень интересного специалиста.

Трудившийся в «Лозанне», «Лугано», «Люцерне» и «Сьоне» Фабио Челестини возглавил «Базель» в октябре 2023 года, когда тот находился в плачевном состоянии. Клуб располагался в подвале турнирной таблицы чемпионата, а его перспективы представлялись чрезвычайно мрачными. При Челестини «Базель» постепенно добавил, а в минувшем сезоне совершил грандиозный прорыв. Постепенно — примерно как ЦСКА Николича — прибавлявшим базельцам удалось завоевать оба основных внутренних трофея — и золото чемпионата Швейцарии, и Кубок страны.

Но в рецензиях на его выступления отмечались не только результаты, но и игра. Она соответствовала практически всем современным трендам. «Базель» при Челестини, который провел радикальную кадровую и тактическую перестройку, много прессинговал, использовал резкие атаки с оперативным доставлением мяча в чужую штрафную. Особенно удивительным выглядел расцвет в нем Джердана Шакири. Один из самых известных швейцарских футболистов этого столетия перешел в «Базель» из американского «Чикаго Файр», где, казалось, доигрывал, уже не имея никаких серьезных амбиций. В схемах Челестини Шакири пережил что-то вроде второй молодости, забив в довольно крепком по уровню чемпионате 18 мячей и отдав два десятка голевых передач. Если верить различным швейцарским изданиям, внимание на Фабио Челестини после этого взлета обращали некоторые клубы из «большой европейской пятерки».

Челестини — уже третий наставник «Базеля», который решил попробовать себя в российском чемпионате. Предыдущие два очутились в «Спартаке».

В 2014 году он назначил на ключевой пост Мурата Якина. Тот добился с «Базелем» еще более впечатляющих результатов, чем Фабио Челестини. При Якине чемпионами базельцы стали дважды подряд, добавив к этим призам Кубок Швейцарии. В «Спартаке» Мурат Якин, однако, продержался всего один сезон. При нем спартаковцы отличались исключительной нестабильностью, выдавая яркие матчи против грандов и срываясь во встречах с аутсайдерами. В итоге они завершили чемпионат страны на шестом месте, что было признано серьезной неудачей.

Следующее приглашение базельского тренера в «Спартак» наделало в России еще больше шума по вполне понятной причине. В 2022 году спартаковцы остановили выбор на испанце Гильермо Абаскале — совсем молодом (ему было 33) и имевшем скромный тренерский опыт. До контракта со «Спартаком» Абаскаль руководил «Базелем», взявшим серебро швейцарского первенства, меньше чем полгода.

Дебютный российский сезон вышел для испанца относительно неплохим. «Спартак», который перед его назначением умудрился рухнуть аж на десятое место в чемпионате страны, сумел добыть бронзу. Но в сезоне следующем спартаковцы смотрелись уже не так убедительно. Перед его финишем, в апреле 2024 года, Абаскаля, который пережил череду невзрачных выступлений (таких как серия из трех матчей без забитых голов), отправили в отставку.

Алексей Доспехов