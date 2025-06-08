Марко Николич уходит с Кубком

Российский футбол расстается с одним из самых удачных приобретений, сделанных им в завершившемся сезоне. ЦСКА покидает сербский тренер Марко Николич, под руководством которого армейцы, несмотря на скромные затраты на усиление состава, стали лучшим отечественным клубом минувшей весны, взяв бронзу чемпионата страны и выиграв Кубок России. Николич решил продолжить карьеру в греческой команде АЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Николич решил покинуть ЦСКА спустя всего неделю после того, как завоевал с ним Кубок России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Марко Николич решил покинуть ЦСКА спустя всего неделю после того, как завоевал с ним Кубок России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что Марко Николич покидает ЦСКА ради контракта с греческим АЕК, сообщил целый ряд источников, как российских (Championat.com, «Спорт-Экспресс»), так и зарубежных (сербский Mozzart Sport, греческий Sport24.gr). Некоторые из них считают, что причиной расставания могло стать желание Николича «быть ближе» к проживающей в Белграде семье или разногласия с клубным менеджментом по вопросам развития команды — например, ее трансферной политике. Источник “Ъ” в клубе не опроверг эти сообщения. Директор московского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо опубликовал обращение к болельщикам армейцев, попросив их «с уважением» отнестись к решению тренера, но не уточнив, каким оно будет. Он лишь указал, что «в ближайшее время» ЦСКА и Марко Николич «выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов». Кирилл Брейдо подчеркнул, что у Николича «прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба» и «ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло».

Уход Марко Николича — очень неожиданная потеря для Российской премьер-лиги (РПЛ). Он возглавил ЦСКА прошлым летом после почти провального для гранда сезона. Армейцы с занимавшим пост наставника Владимиром Федотовым заняли чрезвычайно скромное для себя шестое место в чемпионате России, а в Кубке страны выбыли за шаг до суперфинала.

С Николичем сезон начинался для ЦСКА довольно трудно, но вот его вторая половина получилась для команды просто выдающейся.

В весенней, после зимнего перерыва, части первенства армейцы совершили впечатляющий рывок и, не потерпев ни единого поражения, взяли бронзу, пропустив вперед только «Краснодар» с «Зенитом». А второй по рангу турнир вообще принес им очередной трофей. ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв в решающем матче 1 июня «Ростов».

Важно, что таких результатов армейцы добились без больших затрат. Их инвестиции в новичков за два пришедшихся на сезон трансферных окна составили, по данным Transfermarkt, €9,9 млн. Это очень мало по меркам сильнейших российских клубов. Ни одной по-настоящему громкой и дорогой покупки ЦСКА не совершил, и это обстоятельство добавляет нетривиальности расставанию с дважды подряд, в марте и апреле, признававшимся РПЛ лучшим ее тренером Николичем.

Удивительно, но из второго своего российского клуба Марко Николич ушел с теми же призами, что и из первого. Первым был «Локомотив». В конце весны 2020 года, во время паузы, связанной с пандемией коронавируса, прервавшей сезон, он не продлил формально истекший контракт со своим наставником Юрием Семиным — клубной легендой, под началом которого железнодорожники выиграли почти все значимые титулы в своей истории, освободив должность под специалиста, выглядевшего с точки зрения бэкграунда чуть ли не антиподом Семина. Молодой (ему было чуть за 40) Марко Николич тренировал более десяти лет, но исключительно команды, которые по уровню находятся далеко даже от топовых по чисто российским меркам,— сербские «Рад», «Войводину», «Партизан», словенскую «Олимпию», венгерский «Фехервар», в лучшем случае он добивался с ними относительных успехов вроде побед в скромных по уровню национальных чемпионатах. Нет ничего странного, что его назначение было встречено в штыки болельщиками «Локомотива».

Между тем нельзя сказать, что московский этап карьеры Марко Николича вышел провальным.

После рестарта российского первенства он привел клуб к серебряным медалям и путевке в Лигу чемпионов. А в следующем сезоне, единственном своем полноценном в «Локомотиве», Николич взял с ним, как с ЦСКА, бронзу чемпионата, добавив к ней еще и Кубок страны.

Впрочем, тогда он все-таки не ушел из клуба сразу после финиша сезона, а продолжил работу с ним. Продолжение было как раз неудачным. Перед увольнением Николича в октябре 2021 года «Локомотив» терял очки в матчах против соперников из подвальной части таблицы, а в Лиге Европы в двух турах группового этапа набрал одно очко. При этом признаков того, что руководство грандом отечественного футбола серьезно подняло котировки Марко Николича, не наблюдалось. После него он некоторое время оставался безработным, а летом 2023 года смог трудоустроиться в играющий в чемпионате ОАЭ, который сильно уступает в уровне чемпионату соседней Саудовской Аравии, клуб «Шабаб Аль-Ахли». В нем Николичу довелось провести еще меньше времени, чем в «Локомотиве»,— всего сезон до приглашения в ЦСКА.

Клуб, в котором теперь, видимо, окажется Марко Николич, входит в число наиболее титулованных и известных в Греции.

Минувший сезон, правда, вышел у АЕК, который тренировал аргентинец Матиас Альмейда, неоднозначным из-за катастрофы в венчающем его так называемом play-off чемпионата Греции. В него попадает квартет лучших клубов по итогам основной части первенства. АЕК, в составе которого выступали несколько знаменитостей, пусть и прошедших пик,— албанец Томас Стракоша, аргентинец Эрик Ламела, хорват Домагой Вида, француз Антони Марсьяль,— потерпел шесть поражений в шести матчах и рухнул со второй позиции на четвертую. Она принесла ему путевку в квалификацию третьего по статусу еврокубка — Лиги конференций.

Алексей Доспехов