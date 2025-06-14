Авиасообщению ищут альтернативы

Приостановка полетов из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке может затронуть тысячи российских туристов. О временном прекращении рейсов в Россию и другие страны объявила Air Arabia. При этом Flydubai, которая также останавливала авиасообщение, возобновила полеты из Москвы в Арабские Эмираты. Росавиация запретила российским перевозчикам полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня. МИД призывает граждан воздержаться от поездок в регион.

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Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам покинуть Израиль, в противном случае соблюдать указания властей и оставаться в безопасном месте. Те, кто сейчас в Израиле, не могут вылететь из страны, но ищут альтернативные варианты отъезда, рассказал “Ъ FM” житель Тель-Авива Борис Брестовицкий: «Людям, которые застряли, где-то нужно жить. Поэтому правительство подключено к вопросу с авиакомпаниями и будет каким-то образом помогать.

Люди пытаются найти абсолютно экзотические способы: добраться на частных яхтах или катерах до Кипра, до Ларнаки, оттуда пока еще летают самолеты.

Сегодня было странное предложение довезти туристов до границы с Иорданией с тем, чтобы там их встретил кто-то, кто может отвезти их в столицу Амман. Но в Аммане пока тоже нет вылетов. Небо Иордании закрыто, но, скорее всего, оно откроется раньше, чем небо Израиля».

В Иране оказались 51 артист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и съемочная группа сериала Федора Бондарчука «Трудно быть Богом». Режиссера и его команду эвакуировали из Ирана в Азербайджан. При этом сам Бондарчук рассказал журналистам, что всего границу утром перешли 88 человек: «В первую очередь хочется поблагодарить президента Азербайджана Гейдара Алиева за беспрецедентную помощь.

На самом деле помогали все, должен сказать про посольство России в Тегеране и консульство. Ребята нас довели до практически дверей границы. И Министерство культуры Российской Федерации, и, конечно, руководство "Национальной Медиа Группы", 90 человек группы все живы и здоровы, сейчас переходят границу, часть улетит сегодня, а часть останется в Баку, улетит чуть позже. Мы все немного устали. Это мягко сказать».

В Иране застряла и группа туристов, поездку которых организовала основательница бренда ковров Persepol Наиля Мусави. Она рассказала “Ъ FM”, как планирует решать проблему: «Иран — это наша вторая родина, мы два раза в год делаем туда туры. Конечно, это для нас боль, что сейчас там происходит. Иран нестабильный достаточно регион, постоянно конфронтация с США и Израилем. Как правило, эти ситуации всегда обостряются в осенний и весенний периоды. Сейчас одна из групп есть в Иране, мы рассматриваем вариант вывезти их на пароме в Эмираты. Надо смотреть, где сейчас люди находятся, потому что авиасообщение сейчас прекращено любое. Паники нет, но, конечно, все расстроены, и сейчас не знаем, что будет дальше».

С какими сложностями столкнулись российские туристы в зоне конфликта? Отдыхающие должны строго соблюдать требования безопасности властей страны пребывания, подчеркивает председатель правления Центра защиты граждан России за рубежом Роман Бобылев: «МИД сделал заявление, где сказал, что туристам, которые находятся в зоне отдыха, при возможности и необходимости лучше, разумеется, покинуть территорию, соблюдать правила и условия личной безопасности и придерживаться рекомендаций местных властей, спасательных служб, держаться вдали от военных объектов, которые могут быть поражены в ходе атаки.

Понятно, что авиасообщения над Израилем и прилегающими государствами нет, сейчас все облетают, выбраться воздушным путем не получится. Но Израиль с этим живет десятилетиями. Поэтому у них система организации безопасности налажена. Насколько мне известно, даже ночью, когда шла атака на Иран, всем дали рекомендацию двигаться в направлении бомбоубежищ. В туристических регионах есть все необходимые способы и механизмы, чтобы уведомить наших туристов о том, как себя вести, куда выдвигаться, где бомбоубежища».

Израиль эвакуировал все гражданские самолеты из аэропорта Бен-Гурион. В ночь на пятницу, 13 июня, рейсы в Тель-Авив и другие города перенаправлялись в аэропорты Кипра и Греции, следует из данных сервиса Flightradar.

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Александра Абанькова, Леонид Пастернак