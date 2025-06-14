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Коммерсантъ FM
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Авиасообщению ищут альтернативы

Какими способами россияне могут покинуть Израиль и Иран

Приостановка полетов из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке может затронуть тысячи российских туристов. О временном прекращении рейсов в Россию и другие страны объявила Air Arabia. При этом Flydubai, которая также останавливала авиасообщение, возобновила полеты из Москвы в Арабские Эмираты. Росавиация запретила российским перевозчикам полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня. МИД призывает граждан воздержаться от поездок в регион.

Фото: Tomer Appelbaum ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Фото: Tomer Appelbaum ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам покинуть Израиль, в противном случае соблюдать указания властей и оставаться в безопасном месте. Те, кто сейчас в Израиле, не могут вылететь из страны, но ищут альтернативные варианты отъезда, рассказал “Ъ FM” житель Тель-Авива Борис Брестовицкий: «Людям, которые застряли, где-то нужно жить. Поэтому правительство подключено к вопросу с авиакомпаниями и будет каким-то образом помогать.

Люди пытаются найти абсолютно экзотические способы: добраться на частных яхтах или катерах до Кипра, до Ларнаки, оттуда пока еще летают самолеты.

Сегодня было странное предложение довезти туристов до границы с Иорданией с тем, чтобы там их встретил кто-то, кто может отвезти их в столицу Амман. Но в Аммане пока тоже нет вылетов. Небо Иордании закрыто, но, скорее всего, оно откроется раньше, чем небо Израиля».

В Иране оказались 51 артист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и съемочная группа сериала Федора Бондарчука «Трудно быть Богом». Режиссера и его команду эвакуировали из Ирана в Азербайджан. При этом сам Бондарчук рассказал журналистам, что всего границу утром перешли 88 человек: «В первую очередь хочется поблагодарить президента Азербайджана Гейдара Алиева за беспрецедентную помощь.

На самом деле помогали все, должен сказать про посольство России в Тегеране и консульство. Ребята нас довели до практически дверей границы. И Министерство культуры Российской Федерации, и, конечно, руководство "Национальной Медиа Группы", 90 человек группы все живы и здоровы, сейчас переходят границу, часть улетит сегодня, а часть останется в Баку, улетит чуть позже. Мы все немного устали. Это мягко сказать».

Как местные жители оценивают ситуацию в Иране

В Иране застряла и группа туристов, поездку которых организовала основательница бренда ковров Persepol Наиля Мусави. Она рассказала “Ъ FM”, как планирует решать проблему: «Иран — это наша вторая родина, мы два раза в год делаем туда туры. Конечно, это для нас боль, что сейчас там происходит. Иран нестабильный достаточно регион, постоянно конфронтация с США и Израилем. Как правило, эти ситуации всегда обостряются в осенний и весенний периоды. Сейчас одна из групп есть в Иране, мы рассматриваем вариант вывезти их на пароме в Эмираты. Надо смотреть, где сейчас люди находятся, потому что авиасообщение сейчас прекращено любое. Паники нет, но, конечно, все расстроены, и сейчас не знаем, что будет дальше».

С какими сложностями столкнулись российские туристы в зоне конфликта? Отдыхающие должны строго соблюдать требования безопасности властей страны пребывания, подчеркивает председатель правления Центра защиты граждан России за рубежом Роман Бобылев: «МИД сделал заявление, где сказал, что туристам, которые находятся в зоне отдыха, при возможности и необходимости лучше, разумеется, покинуть территорию, соблюдать правила и условия личной безопасности и придерживаться рекомендаций местных властей, спасательных служб, держаться вдали от военных объектов, которые могут быть поражены в ходе атаки.

Израиль и Иран обменялись ракетными ударами

Понятно, что авиасообщения над Израилем и прилегающими государствами нет, сейчас все облетают, выбраться воздушным путем не получится. Но Израиль с этим живет десятилетиями. Поэтому у них система организации безопасности налажена. Насколько мне известно, даже ночью, когда шла атака на Иран, всем дали рекомендацию двигаться в направлении бомбоубежищ. В туристических регионах есть все необходимые способы и механизмы, чтобы уведомить наших туристов о том, как себя вести, куда выдвигаться, где бомбоубежища».

Израиль эвакуировал все гражданские самолеты из аэропорта Бен-Гурион. В ночь на пятницу, 13 июня, рейсы в Тель-Авив и другие города перенаправлялись в аэропорты Кипра и Греции, следует из данных сервиса Flightradar.

Фотогалерея

Последствия ответного удара Ирана по Израилю

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Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

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Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

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Александра Абанькова, Леонид Пастернак

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