На каких условиях Иран готов пойти на ядерную сделку. Заявления главы МИДа
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности исламской республики заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия. Однако есть условия, на которых Иран готов это сделать. Также министр выразил сожаление о позиции США в ирано-израильском конфликте. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
Фото: Vahid Salemi / AP
- Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отказ от ядерного оружия.
- Иран не готов подписать соглашение, если его цель лишить исламскую республику ее ядерных прав.
- Иран планировал представить США свой план по возможной ядерной сделке на шестом раунде переговоров в Омане, но атаки Израиля сделали это невозможным.
- Иран не верит, что США не принимали участие в военной операции.
- Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики.
- Иран ожидает, что США осудят атаки Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру.