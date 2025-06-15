На каких условиях Иран готов пойти на ядерную сделку. Заявления главы МИДа

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности исламской республики заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия. Однако есть условия, на которых Иран готов это сделать. Также министр выразил сожаление о позиции США в ирано-израильском конфликте. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP