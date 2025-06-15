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На каких условиях Иран готов пойти на ядерную сделку. Заявления главы МИДа

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности исламской республики заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ядерного оружия. Однако есть условия, на которых Иран готов это сделать. Также министр выразил сожаление о позиции США в ирано-израильском конфликте. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: Vahid Salemi / AP

  • Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отказ от ядерного оружия.
  • Иран не готов подписать соглашение, если его цель лишить исламскую республику ее ядерных прав.
  • Иран планировал представить США свой план по возможной ядерной сделке на шестом раунде переговоров в Омане, но атаки Израиля сделали это невозможным.
  • Иран не верит, что США не принимали участие в военной операции.
  • Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики.
  • Иран ожидает, что США осудят атаки Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру.

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