Агенты без страховки

В первом квартале текущего года объем вознаграждений посредникам опустился до трехлетнего минимума. По словам экспертов, это связано не только с сокращением кредитного и накопительного страхования жизни, но и с экономией на агентах в связи с растущей конкуренцией и требованиями по перестрахованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года объем вознаграждений посредников на страховом рынке оказался ниже показателей аналогичного периода прошлого года в три раза и составил 0,6 млрд руб., следует из данных ЦБ. Это минимум с 2022 года. При этом объем собранных премий за аналогичный период превысил показатели первого квартала 2024 года в 1,4 раза и достиг 845,4 млрд руб.

Падение объема вознаграждений при росте премий связано в первую очередь со снижением продаж полисов накопительного страхования жизни (НСЖ), кредитного страхования жизни при росте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В структуре продаж страховых продуктов через посредников доля банковского канала выросла на 14,7 п. п., до 51% совокупных премий. При этом, по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в первом квартале 2025 года сборы по НСЖ выросли лишь на 5% относительно первого квартала 2024-го (см. “Ъ” от 16 мая). Объем премий по кредитному страхованию жизни в первом квартале 2025 года снизился на 49% по сравнению с первым кварталом 2024-го, до 11 млрд руб. Премии по ИСЖ в первом квартале 2025 года выросли почти в четыре раза год к году и достигли 206,4 млрд руб., следует из данных ВСC.

Дело в том, что комиссии в кредитном страховании традиционно велики, тогда как в НСЖ и ИСЖ ситуация обратная, таким образом, падение сегмента с большим размером вознаграждения, а также НСЖ привело к падению, которое ИСЖ компенсировать не смогло, поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. В кредитном страховании жизни доля банков во взносах составляет 50–60%, тогда как агентское вознаграждение в продуктах НСЖ и ИСЖ в разы ниже, чем в кредитном страховании жизни, оценивают эксперты (см. “Ъ” от 17 марта).

Кроме того, по мнению экспертов, снижение объема вознаграждений может быть связано со снижением комиссий агентам-физлицам в целях экономии.

По тем продуктовым линиям, где собственная сеть офисов продаж и цифровые каналы практически гарантированно обеспечивали до 90% выполнения плана, в частности по ОСАГО, имущественному страхованию физических и юридических лиц в отдельных регионах, страховые компании могли снижать удельный размер мотивации для посредников, считает независимый эксперт Андрей Бархота. По его оценкам, комиссии могли быть снижены на 5–15%. В ВСС и крупнейших страховщиках не ответили на вопросы “Ъ”.

Доля продаж через агентов—физических лиц сократилась на 4,6 п. п. и составила 13,3%, следует из отчета ЦБ. Снизить комиссию агентам проще, чем банкам — агент может быть лоялен страховщику и принять снижение вознаграждения, тогда как в банковском канале подобный шаг означает потерю партнера, поскольку банк просто не будет продавать продукты с низкой комиссией, поясняет гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Страховщики также стремятся экономить на посредниках в корпоративных видах страхования на фоне изменения системы перестрахования и формализации требований в ней, где многое формируется на основе стандартов крупных страховщиков и непосредственно Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), уверен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Это заставляет компании ограничивать участие брокера в ведении договора и урегулировании убытка и снижать комиссии, поясняет он. По оценкам господина Бархоты, комиссии у брокеров могли снизиться на 15–25%. Президент РНПК Наталья Карпова отмечает, что для предоставления клиенту необходимого покрытия по крупным рискам участники рынка обращаются за перестрахованием в РНПК, «и, естественно, если мы вводим правила, то это распространяется на страховщиков».

Эксперты ожидают, что в ближайшее время сокращение комиссий при росте сборов продолжится.

Тенденция устойчива, так как основана на долгосрочных изменениях в отрасли, а не на стимулировании посредников, считает директор департамента «Страхование» «Рексофта» Никита Евсеенко.

Юлия Пославская