Посредственный рост страхования

В 2024 году доля продаж страховок через посредников, в частности банки, показала значительный рост впервые с 2022 года. Размер комиссионных при этом сокращается. Такая динамика связана с ростом продаж инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ), где комиссии невысоки, и сокращением продаж кредитного страхования.

По итогам 2024 года доля продаж страховых полисов через посредников выросла на 8,9 процентного пункта (п. п.) год к году и составила 81,7% от совокупных премий. Доля банковского канала выросла на 20 п. п., до 54,3% сборов. Это следует из обзора ЦБ, опубликованного 14 марта. Такую динамику рынок показал впервые за три года. Всего за 2024 год при помощи посредников страховщики собрали 2,4 трлн руб. премий.

По данным обзора ЦБ, увеличение продаж через посредников произошло в основном за счет роста доли премий, полученных при офлайн-продажах,— прирост составил 7,9 п. п., до 69,6% совокупных продаж. Доля электронных продаж через посредников составила 12,1%, увеличившись на 1%. При этом доля вознаграждения посредников во взносах уменьшилась в 2 раза и составила 12,2%. Это связано в основном с сокращением доли вознаграждений кредитных организаций почти в 4 раза, до 7,5% (113,6 млрд руб.), следует из обзора. Совокупная величина вознаграждений посредников снизилась на 6,3%, до 371,4 млрд руб.

Рост объема сборов через посредников при сокращении комиссий регулятор объясняет сокращением продаж кредитного страхования и страхования от несчастных случаев, где доля вознаграждения банков во взносах составляет 50–60%. При этом отмечался рост по ИСЖ и НСЖ, которые в основном реализуются через кредитные организации. Агентское вознаграждение в продуктах НСЖ и ИСЖ в разы ниже, чем в кредитном страховании жизни, оценивает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Глеб Яковлев. «Это связано с особенностями продукта. По НСЖ и ИСЖ выгодоприобретатель получает выплату практически во всех случаях»,— поясняет он.

В прошлом году наблюдалось снижение рынка потребительского кредитования; учитывая, что почти к каждому кредитному продукту выдается страховой, классическое страхование также показало снижение, отмечает гендиректор финансового маркетплейса «Сравни» Александр Крайник. Банки и страховые компании, по его словам, отреагировали активацией продаж ИСЖ и НСЖ. Взносы по программам ИСЖ и НСЖ в 2024 году достигли максимальных значений за всю историю наблюдений и выросли в 4 раза, до 1,4 трлн руб., и в 2,5 раза, до 501,8 млрд руб., соответственно. Выдачи кредитов за год упали примерно на 20%, следует из данных Frank RG. Росту продаж НСЖ и ИСЖ также способствовало то, что страховщики изменили условия и предложили рынку краткосрочные ликвидные программы с высокой доходностью, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Отчасти снижение комиссий посредников повлияло на то, что чистая прибыль страхового рынка по итогам прошлого года выросла почти в 1,5 раза, до 462,8 млрд руб., а рентабельность выросла на 1,5 п. п., до 7,9%, рекордного показателя за пять лет.

Вместе с тем банки будут стараться компенсировать падение комиссионных доходов, говорят эксперты. Чтобы компенсировать выпадающие доходы от кредитного страхования, банки будут стремиться сформировать актуальные пулы услуг, в частности страхование от снижения доходности вклада или дополнительные формы имущественного страхования, добавляет независимый эксперт Андрей Бархота.

В 2025 году объем комиссий банков будет зависеть от ключевой ставки ЦБ. «При снижении ключа оживет кредитование, вырастет, соответственно, и кредитное страхование, и комиссионные доходы банков от продажи этого страхования. При неизменной ключевой ставке структура комиссионных доходов, скорее, будет стабильной»,— поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Юлия Пославская