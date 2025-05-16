Из накоплений уходит жизнь

В январе—марте 2025 года продажи полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) показали резкое снижение на фоне отмены налоговых льгот. При этом продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) достигли максимума за шесть лет. По словам экспертов, это связано как со стремлением клиентов приобрести договоры на фоне высокой ключевой ставки, так и активизацией работы страховщиков. Идущее на смену этим финансовым продуктам долевое страхование жизни пока пользуется ограниченным спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2025 года сборы по накопительному страхованию жизни рухнули почти в три раза по сравнению с четвертым кварталом 2024 года и составили 230 млрд руб. Эти следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В предыдущие годы показатели первого квартала также показывали снижение по сравнению с четвертым, но не столь значительное, а в 2024 году и вовсе показали рост на 5%. При этом стоит отметить, что продажи полисов НСЖ в третьем и четвертом квартале 2024 года в два-четыре раза превышали годовые показатели прошлых лет. Как поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова, обвал продаж НСЖ связан с тем, что налоговые льготы для продукта перестали действовать с 1 января 2025 года. «Раньше значительная часть инвестиционного дохода по договорам страхования жизни не облагалась налогом, что было серьезным преимуществом по сравнению с депозитами, однако после отмены налоговой льготы у клиентов понизился стимул отдавать предпочтение НСЖ»,— поясняет она.

При этом продажи полисов ИСЖ продолжили планомерный рост и достигли 206 млрд руб., на 10% превысив показатель четвертого квартала 2024 года и в четыре раза — показатель годовой давности. Эксперты связывают такую динамику с переключением компаний на продажу этого продукта на фоне падения продаж полисов НСЖ (хотя и не компенсировало их), а также с грядущим прекращением продаж этого финансового продукта. «Возможности приобрести продукты ИСЖ в 2026 году уже не будет»,— указывает вице-президент ВСС Глеб Яковлев. «Один из ключевых аспектов привлекательности ИСЖ — высокая ключевая ставка ЦБ (21%). Она остается на этом уровне уже третье или четвертое заседание подряд, и имеются положительные прогнозы по ее снижению. Поэтому страхователи стараются успеть "запрыгнуть в последний вагон"»,— считает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко.

Кроме того, страховщики также заинтересованы в ИСЖ больше, чем в НСЖ. По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, наряду с медленным запуском долевого страхования жизни (ДСЖ, объем продаж в первом квартале 2025 года составил всего 43 тыс. руб.) участники рынка явно активизировали продажи ИСЖ, чтобы собрать больше премий по более выгодному и понятному для них продукту. Татьяна Самсонова обращает внимание, что премия по ним «учитывается в статистике пропорционально количеству перезаключений таких договоров, что создает эффект роста сборов при практически неизмененном количестве действующих договоров». При этом ИСЖ на суммы менее 1,5 млн руб. сейчас практически не предлагается, отмечает господин Яковлев.

Вместе с тем запущенная с начала года продажа полисов ДСЖ (см. “Ъ” от 9 января), по словам экспертов, идет трудно, поскольку вступает в конкуренцию с традиционными инструментами инвестирования, при этом преимущества для конечного инвестора не очевидны. В частности, ограничен выбор инструментов инвестирования, денежные средства замораживаются на длительный срок, указывают они.

На этом фоне эксперты допускают, что сборы по ИСЖ покажут рост по итогам 2025 года. «Если принять за основу сценарий снижения процентных ставок, то в третьем и четвертом кварталах годовые темпы роста ИСЖ замедлятся, однако по году объем продаж вырастет больше чем в два раза»,— оценивает господин Бархота.

Также страховщики предложили ЦБ запустить новый, более рискованный продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей. Обсуждается возможная модификация ИСЖ в части повышения требований к страхователям по аналогии со статусом квалифицированного инвестора у брокеров. В этой категории более высокие премии (от 10 млн руб., см. “Ъ” от 2 апреля).

Юлия Пославская