Страховщики разошлись по жизни

В первом квартале две крупнейшие компании на рынке страхования жизни — «Сбербанк Страхование жизни» и «СОГАЗ-Жизнь» — показали рост сборов по итогам первого квартала. По словам экспертов, это связано в первую очередь с развитием канала продаж. У двух других страховщиков из числа крупнейших — «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Росгосстрах Жизнь» сборы упали, поскольку компании в отчетном периоде проводили изменения бизнес-моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал результаты деятельности семерки крупнейших страховщиков в сегменте страхования жизни в первом квартале исходя из данных ЦБ. Лидер рынка — «Сбербанк Страхование жизни» — показал рост сбора премий в пять раз относительно аналогичного периода 2024 года. Они составили 236,2 млрд руб. Объем сборов «СОГАЗ-Жизнь» (второе место) вырос в два раза, до 62,7 млрд руб. Вместе с тем в целом рынок страхования жизни вырос на 46%, до 845,4 млрд руб.

Рост сборов в первом квартале преимущественно связан с изменением подхода к текущим продуктам и запуску инновационных, говорят в «Сбербанк Страхование жизни». Компания обновила условия по продукту страхования жизни с механизмом ежедневного накопления, «предложив клиентам лучшую доходность», и запустила продукт долевого страхования жизни на собственной лицензии, поясняют там. В «СОГАЗ-Жизнь» не ответили на запрос “Ъ”.

Ситуация обусловлена высокими краткосрочными доходностями в накопительном и инвестиционном страховании жизни и преобладанием на рынке краткосрочных договоров, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. «Высокая ключевая ставка (21%) делает страховые продукты с гарантированной доходностью более привлекательными, чем банковские вклады,— поясняет директор департамента страхования "Рексофта" Никита Евсеенко.— Однако значительная часть роста носит технический характер: массовая пролонгация коротких полисов (три-шесть месяцев) приводит к многократному учету одних и тех же взносов в отчетности, искусственно завышая объемы рынка».

Говоря о специфических факторах роста, эксперты указывают на развитые каналы продаж лидеров рынка.

Из отчета ЦБ следует, что в первом квартале этого года доля продаж через посредников увеличилась на 4,3 процентного пункта (п. п.), до 78,5% совокупных премий, при этом доля банковского канала выросла на 14,7 п. п., до 51% совокупных премий. Особенно ярко этот эффект проявился у «Сбербанк Страхование жизни», где рост обусловлен естественным спросом, доминированием в банковском канале продаж и активным продвижением через него коротких полисов НСЖ с высокой доходностью, отмечает господин Евсеенко.

845,4 миллиарда рублей составил объем премий на рынке страхования жизни по итогам первого квартала 2024 года, по данным ЦБ

В случае «СОГАЗ-Жизнь» рост мог быть достигнут за счет перекрестных продаж, отмечет независимый эксперт Андрей Бархота. По словам гендиректора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, «СОГАЗ-Жизнь» могла также увеличить число страховых агентов: компания предлагает им высокие комиссии.

«Совкомбанк Страхование жизни» (четвертое место) показал рост сборов почти в четыре раза, до 25,6 млрд руб. Преимущественно это обусловлено присоединением «Инлайф Страхование жизни» в 2024 году.

Другие страховщики из топ-7 показали не такие высокие темпы роста: «Ренессанс Жизнь» (пятое место) выросла на 39%, до 24,4 млрд руб., «Ингосстрах-Жизнь» (седьмое место) — на 74%, до 10,7 млрд руб.

«АльфаСтрахование-Жизнь» (третье место) и «Росгосстрах Жизнь» (шестое место) показали сокращение сборов на 17%, до 52 млрд руб., и на 10%, до 14,7 млрд руб., соответственно в первом квартале год к году. В «АльфаСтрахование-Жизнь» не ответили на запрос “Ъ”. Компания могла сменить приоритеты и перераспределить капитал на другие, более перспективные, по мнению компании, направления, в частности ДСЖ, запуск которого требует ресурсов, говорит господин Бархота. Ранее компания анонсировала такие планы (см. “Ъ” от 2 апреля).

По словам гендиректора «Росгосстрах Жизнь» Владимира Смирнова, снижение общего объема премий по итогам первого квартала было связано с тем, что в этом году компания не работала в сегменте кредитного страхования жизни, в отличие от первого квартала 2024 года. «Общий объем премий не был для нас ориентиром, гораздо более важными показателями для себя считаем структуру продаж и фокус на долгосрочных продуктах, а также объем активов под управлением, то есть страховых резервов, которые увеличились год к году на 31%, до 163,3 млрд руб., по данным на конец первого квартала»,— отмечает он.

Юлия Пославская