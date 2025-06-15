Дженнаро Гаттузо призвали из запаса

Сборную Италии, забуксовавшую на старте отборочного цикла чемпионата мира, возглавил Дженнаро Гаттузо — один из ярчайших представителей поколения, выигравшего с национальной командой мировое первенство в 2006 году, чья тренерская карьера кажется как минимум противоречивой. Последним местом работы итальянца был хорватский «Хайдук», который он покинул в начале июня после неудачного сезона. Престижную должность он получил во многом благодаря отказам других кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженнаро Гаттузо постарается впервые за 12 лет вывести сборную Италии на чемпионат мира по футболу

Фото: Cathrin Mueller / Reuters Дженнаро Гаттузо постарается впервые за 12 лет вывести сборную Италии на чемпионат мира по футболу

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Преемником Лучано Спаллетти, уволенного с поста главного тренера сборной Италии, стал Дженнаро Гаттузо. О его назначении в воскресенье, 15 июня, объявила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC). Новый тренер понадобился сборной Италии экстренно из-за разгромного по счету (0:3) и по сути поражения от норвежцев в матче квалификации чемпионата мира. Спортивный директор FIGC Джанлуиджи Буффон, в прошлом знаменитый вратарь, чемпион мира 2006 года, сказал, что сделанный выбор «лучший из возможных». Президент организации Габриэле Гравина назвал нового тренера «символом итальянского футбола», отметив, что «синяя майка для него как вторая кожа».

Дженнаро Гаттузо и в самом деле легенда итальянского футбола. Он еще один чемпион мира 2006 года, двукратный чемпион Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов, один из наиболее известных оборонительных полузащитников начала XXI века, знаковая фигура для «Милана». Впрочем, все это о Гаттузо-игроке. А вот Гаттузо-тренер — фигура крайне спорная. Неспроста, по данным Sky Sport, его кандидатура хотя и входила в шорт-лист, изначально рассматривалась FIGC как запасная, а обратили внимание на нее только после отказов Клаудио Раньери и Стефано Пиоли (первый занимает должность в руководстве «Ромы», у второго действующий контракт с саудовским «Ан-Насром»).

Смущают сразу несколько факторов.

Во-первых, Гаттузо не задерживался надолго ни на одном из прошлых мест работы. Его максимум — полтора года во главе «Наполи». В швейцарском «Сьоне» он продержался всего три матча, в «Палермо» — шесть, в некоторых других клубах — по полсезона.

Во-вторых, Гаттузо не добивался желаемого результата даже там, где оставался, по собственным меркам, надолго. Оба сезона во главе «Милана» он завершил за пределами топ-4 чемпионата Италии. С «Наполи» он выиграл кубок страны, но также не смог вывести клуб в Лигу чемпионов.

В-третьих, приглашение Гаттузо часто бывает сопряжено со скандалами. В 2021 году он поругался с руководством «Фиорентины» из-за трансферной политики и покинул команду, не проведя в должности ни одного официального матча. Из кризисной «Валенсии» итальянец ушел по схожим причинам, вступив в конфликт с жутко непопулярным владельцем клуба Питером Лимом.

Наконец, в-четвертых, совсем не убеждает и наиболее свежий эпизод в тренерской карьере Гаттузо. В завершившемся пару недель назад сезоне он возглавлял «Хайдук» из Сплита. Команда не смогла пробиться в основную сетку Лиги конференций — самого скромного из европейских клубных турниров, рано вылетела из Кубка Хорватии и упустила чемпионство в заключительных турах.

А запоминающимся приезд Гаттузо сделали события, связанные с футболом лишь косвенно: вынесенная на публику ссора с ключевым полузащитником Иваном Перишичем, перепалка с комментатором Йошко Еличичем в телестудии после крупного — 0:3 — поражения от «Риеки», раздача игрокам iPhone в подарок за победу над загребским «Динамо».

Между тем сборная Италии остро нуждается в улучшении результатов и качества игры.

Проиграв норвежцам, она фактически лишилась статуса фаворита отборочной группы I (при двух матчах в запасе она на девять очков отстает от основных конкурентов) и рискует в третий раз подряд не выйти на чемпионат мира. Второе место в группе будет означать дополнительный барьер на пути к мировому первенству — стыковые матчи. В двух предыдущих отборочных кампаниях это препятствие стало для итальянцев непреодолимым: в Россию и Катар вместо них поехали сборные-середняки — Швеции и Северной Македонии соответственно.

Перед Дженнаро Гаттузо стоит задача прервать катастрофическую для футбольной державы такого масштаба серию неудач. На самом деле, она длится уже очень долго. Победа на чемпионате мира-2006 с Гаттузо в роли одного из стержневых игроков так и остается последним успешным выступлением сборной Италии на турнире. С тех пор помимо пропуска двух турниров было еще два схода на групповом этапе.

Роман Левищев