Лучано Спаллетти отчитался о потерянной работе

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу. В начале следующей недели специалист, хорошо известный российским болельщикам по работе с петербургским «Зенитом», подпишет соглашение о расторжении контракта. Об этом стало известно вскоре после разгромного — 0:3 — выездного поражения итальянской команды от команды Норвегии. После него над одной из главных футбольных держав Европы нависла угроза пропуска третьего подряд чемпионата мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Лучано Спаллетти

Фото: Claudia Greco / Reuters Тренер Лучано Спаллетти

Фото: Claudia Greco / Reuters

Лучано Спаллетти совсем скоро уйдет с должности главного тренера сборной Италии по футболу. В понедельник он проведет последний матч на посту — его команда примет сборную Молдавии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Об этом 66-летний специалист заявил на пресс-конференции 8 июня. Тренер не скрывал разочарования, сказал, что ему «жаль» уходить, что он «не собирался сдаваться» и «предпочел бы продолжать работать, особенно учитывая, что дела шли не очень хорошо». Он подчеркнул, что решение было принято Федерацией футбола Италии (FIGC): Спаллетти узнал, что будет «освобожден от должности», от ее президента Габриэле Гравины.

Отставка тренера не стала неожиданностью. Совсем уж прозрачным намеком стали слова, произнесенные Гравиной в воскресенье утром, через два дня после крупного — 0:3 — гостевого поражения от сборной Норвегии в квалификации к чемпионату мира. Глава FIGC отметил, что сборная Италии «может проиграть норвежцам, но не таким образом». Вероятно, он имел в виду не только счет. Дело в том, что первый удар в створ итальянцы нанесли только на 92-й минуте. Они не создали ни одного сколько-нибудь опасного момента, по продвинутой статистике наиграв лишь на 0,21 гола. Они не прессинговали противника, а владея мячом, как-то слишком часто переходили на шаг. И это притом, что первый мяч в воротах Джанлуиджи Доннаруммы оказался уже в дебюте встречи.

Лучано Спаллетти и сам в общем-то признавался, что «не достиг желаемого качества игры». Однако помимо скверного футбола отрезок, который он провел во главе национальной команды, запомнился еще и скверными результатами.

В сборной Спаллетти очутился два года назад, добровольно отказавшись от клубной работы. Тогда он был на пике популярности после чудесного сезона с «Наполи». Команда, побеждавшая в чемпионате Италии лишь дважды (оба раза — в те славные времена, когда за нее играл Диего Марадона), вновь стала лучшей в стране и вдобавок побила собственный еврокубковый рекорд, добравшись до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Однако успешного продолжения карьеры не вышло. Итальянцы с трудом квалифицировались на чемпионат Европы 2024 года. Уже при Спаллетти они проиграли сборной Англии и увезли лишь ничьи из Северной Македонии и Украины, избежав стыковых матчей лишь по дополнительным показателям. На самом Евро-2024 они выглядели бледно и от защиты титула чемпионов континента оказались очень далеки: из группы вышли с трудом, благодаря спасительному голу Маттиа Дзакканьи на 98-й минуте матча с хорватами, а в 1/8 финала уступили швейцарцам — 0:2.

В отборочную кампанию следующего крупного международного турнира сборная Италии включилась на два с половиной месяца позже соперников по группе. Именно поэтому поражение в стартовом матче цикла (тем более с таким крупным счетом) кажется довольно серьезным промахом. В борьбе за первую строчку, дающую прямой выход на чемпионат мира, фавориты теперь не они, а норвежцы. У тех уже девять очков в трех матчах и отличные шансы против команд Эстонии (в гостях и дома), Молдавии (дома) и Израиля (дома). При таком раскладе итальянцам необходимо будет проходить без осечек весь остаток дистанции и громить конкурентов в ответном матче.

Выпутывать сборную Италии из этой непростой ситуации, по всей видимости, придется Стефано Пиоли, который последний год работает в саудовском «Ан-Насре».

Именно он, по мнению Sky Sport и еще ряда ресурсов, является фаворитом на должность. Впрочем, он не единственный претендент на освобождающийся пост. Sky Sport называет и другие имена. Например, чемпионов мира 2006 года Даниэле Де Росси, Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо. Или 73-летнего Клаудио Раньери, «любимца» Габриэле Гравины. Последний, правда, «не хочет отказываться от обязательств, которые он взял на себя в менеджменте ‘‘Ромы’’».

Дополнительное давление на преемника Спаллетти, кто бы им ни оказался, будет оказывать актуальная история злоключений итальянской команды. Последний раз в финальной части мирового первенства она играла 11 лет назад. С тех пор одна из главных европейских футбольных держав пережила два потрясения. В 2018 году она не попала в Россию, уступив в стыковых матчах котировавшимся ниже шведам. Не было ее и в Катаре — из-за поражения на той же стадии от еще более скромной сборной Северной Македонии.

Роман Левищев