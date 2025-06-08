Лучано Спаллетти отчитался о потерянной работе
Он будет уволен с поста главного тренера сборной Италии
Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу. В начале следующей недели специалист, хорошо известный российским болельщикам по работе с петербургским «Зенитом», подпишет соглашение о расторжении контракта. Об этом стало известно вскоре после разгромного — 0:3 — выездного поражения итальянской команды от команды Норвегии. После него над одной из главных футбольных держав Европы нависла угроза пропуска третьего подряд чемпионата мира.
Тренер Лучано Спаллетти
Фото: Claudia Greco / Reuters
Лучано Спаллетти совсем скоро уйдет с должности главного тренера сборной Италии по футболу. В понедельник он проведет последний матч на посту — его команда примет сборную Молдавии в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Об этом 66-летний специалист заявил на пресс-конференции 8 июня. Тренер не скрывал разочарования, сказал, что ему «жаль» уходить, что он «не собирался сдаваться» и «предпочел бы продолжать работать, особенно учитывая, что дела шли не очень хорошо». Он подчеркнул, что решение было принято Федерацией футбола Италии (FIGC): Спаллетти узнал, что будет «освобожден от должности», от ее президента Габриэле Гравины.
Отставка тренера не стала неожиданностью. Совсем уж прозрачным намеком стали слова, произнесенные Гравиной в воскресенье утром, через два дня после крупного — 0:3 — гостевого поражения от сборной Норвегии в квалификации к чемпионату мира. Глава FIGC отметил, что сборная Италии «может проиграть норвежцам, но не таким образом». Вероятно, он имел в виду не только счет. Дело в том, что первый удар в створ итальянцы нанесли только на 92-й минуте. Они не создали ни одного сколько-нибудь опасного момента, по продвинутой статистике наиграв лишь на 0,21 гола. Они не прессинговали противника, а владея мячом, как-то слишком часто переходили на шаг. И это притом, что первый мяч в воротах Джанлуиджи Доннаруммы оказался уже в дебюте встречи.
Лучано Спаллетти и сам в общем-то признавался, что «не достиг желаемого качества игры». Однако помимо скверного футбола отрезок, который он провел во главе национальной команды, запомнился еще и скверными результатами.
В сборной Спаллетти очутился два года назад, добровольно отказавшись от клубной работы. Тогда он был на пике популярности после чудесного сезона с «Наполи». Команда, побеждавшая в чемпионате Италии лишь дважды (оба раза — в те славные времена, когда за нее играл Диего Марадона), вновь стала лучшей в стране и вдобавок побила собственный еврокубковый рекорд, добравшись до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Однако успешного продолжения карьеры не вышло. Итальянцы с трудом квалифицировались на чемпионат Европы 2024 года. Уже при Спаллетти они проиграли сборной Англии и увезли лишь ничьи из Северной Македонии и Украины, избежав стыковых матчей лишь по дополнительным показателям. На самом Евро-2024 они выглядели бледно и от защиты титула чемпионов континента оказались очень далеки: из группы вышли с трудом, благодаря спасительному голу Маттиа Дзакканьи на 98-й минуте матча с хорватами, а в 1/8 финала уступили швейцарцам — 0:2.
В отборочную кампанию следующего крупного международного турнира сборная Италии включилась на два с половиной месяца позже соперников по группе. Именно поэтому поражение в стартовом матче цикла (тем более с таким крупным счетом) кажется довольно серьезным промахом. В борьбе за первую строчку, дающую прямой выход на чемпионат мира, фавориты теперь не они, а норвежцы. У тех уже девять очков в трех матчах и отличные шансы против команд Эстонии (в гостях и дома), Молдавии (дома) и Израиля (дома). При таком раскладе итальянцам необходимо будет проходить без осечек весь остаток дистанции и громить конкурентов в ответном матче.
Выпутывать сборную Италии из этой непростой ситуации, по всей видимости, придется Стефано Пиоли, который последний год работает в саудовском «Ан-Насре».
Именно он, по мнению Sky Sport и еще ряда ресурсов, является фаворитом на должность. Впрочем, он не единственный претендент на освобождающийся пост. Sky Sport называет и другие имена. Например, чемпионов мира 2006 года Даниэле Де Росси, Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо. Или 73-летнего Клаудио Раньери, «любимца» Габриэле Гравины. Последний, правда, «не хочет отказываться от обязательств, которые он взял на себя в менеджменте ‘‘Ромы’’».
Дополнительное давление на преемника Спаллетти, кто бы им ни оказался, будет оказывать актуальная история злоключений итальянской команды. Последний раз в финальной части мирового первенства она играла 11 лет назад. С тех пор одна из главных европейских футбольных держав пережила два потрясения. В 2018 году она не попала в Россию, уступив в стыковых матчах котировавшимся ниже шведам. Не было ее и в Катаре — из-за поражения на той же стадии от еще более скромной сборной Северной Македонии.