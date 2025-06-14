Наряды полиции дежурят возле здания генконсульства Израиля на Херсонской улице

Возле генерального консульства Израиля на Херсонской улице в центре Петербурга дежурят наряды полиции. При этом обстановка остается спокойной, передает корреспондент «Ъ-СПб» 14 июня. Аналогичная ситуация у Соборной мечети на Кронверкском проспекте, консульства Ирана в Петербурге нет. По словам представителей правопорядка, никаких провокаций в течение суток замечено не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наряды полиции, охраняющие консульство Израиля в Петербурге после очередной эскалации конфликта между Иерусалимом и Тегераном

Фото: Андрей Цедрик Наряды полиции, охраняющие консульство Израиля в Петербурге после очередной эскалации конфликта между Иерусалимом и Тегераном

Фото: Андрей Цедрик

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке случилась в ночь 13 июня, когда Израиль начал операцию «Нация львов». Были нанесены удары примерно по ста целям в Иране. В Иерусалиме заверяют, что планируют уничтожить ядерную инфраструктуру Тегерана.

В ответ Иран атаковал более 150 целей в Израиле, включая авиабазы, промышленные объекты и центры производства ракет. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Отметим, что в результате ударов по Ирану погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об отмене всех запланированных авиарейсов из петербургского аэропорта Пулково в Тегеран.

Подробнее про конфликт на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ» «Израиль и Иран обменялись ракетными ударами».

Андрей Цедрик, Андрей Маркелов