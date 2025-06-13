Из Пулково отменили запланированные рейсы в Тегеран после удара Израиля по Ирану

В петербургском аэропорту Пулково в пятницу, 13 июня, отменили все запланированные рейсы в Тегеран. Причиной такого решения стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

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Речь идет о трех запланированных из Петербурга рейсах в столицу Ирана — на 10:00, 11:20 и 14:25 авиакомпаний ATA Airlines (I3 6604), Mahan Airlines (W5 1103) и Meraj Airlines (MRJ4876). Они отменены по решению перевозчиков, уточнили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла массированные удары по более чем 100 целям на территории Ирана. В Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям временно отказаться от полетов из аэропортов Израиля и Ирана, а также не совершать их в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вылетевший из Пулково рейс в Дубай (ОАЭ) был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Баку (Азербайджан).

О том, какие меры советуют предпринять туристам, оставшимся в Израиле и Иране — в материале «Ъ FM» «Немирное небо».

Андрей Цедрик