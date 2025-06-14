«Росатом» возглавит консорциум по строительству АЭС в Казахстане

Казахстан выбрал российскую госкорпорацию «Росатом» лидером консорциума для строительства первой в стране атомной электростанции. Решение принято по итогам оценки предложений международных вендоров, сообщило агентство по атомной энергии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предложения «Росатома» признаны «наиболее оптимальными и выгодными», говорится в заявлении ведомства. В шорт-листе, как передает ТАСС, также фигурировали китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP.

Сейчас прорабатывается вопрос привлечения российского госфинансирования проекта. Ранее, в октябре 2024 года, 71% участников референдума поддержали строительство АЭС. Станцию планируют возвести у озера Балхаш в Алма-Атинской области.

Выбор поставщика технологий осуществлялся через «открытый и конкурентный диалог» — казахстанская делегация посетила предприятия претендентов, включая Ленинградскую АЭС-2 в России. Критериями оценки стали стоимость, сроки строительства, условия финансирования и локализации производства.