Тегеран перешел в военный режим

В Тегеране к утру 14 июня вновь были слышны взрывы. В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. ЦАХАЛ на протяжении минувшего дня атаковал ядерные объекты, военную инфраструктуру и жилые комплексы, где проживали высокопоставленные иранские военные. Fox News утверждает, что израильским спецслужбам удалось обманом собрать командиров на встречу и накрыть их одним ударом. После ударов Израиля красный «флаг мести» подняли над мечетью Джамкаран в городе Кум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

В Тегеране собирают людей на митинги с призывами к немедленному возмездию, рассказывает местный журналист Хаял Муаззин: «Я сейчас нахожусь в Тегеране, обстановка очень спокойная. Народ ходит на площади, собирается в мечети и требует мести. Потому что иранский народ очень воинственный. То, что сейчас произошло, не сравнить со временем Саддама Хусейна. Саддам Хусейн, когда нападал на Иран, мы воевали восемь лет и победили.

Сейчас народ спокойно покупает то, что ему нужно, и все государственные учреждения работают в штатном режиме. Это начало войны, спецслужбы Ирана проводили масштабные операции, получили документы. Биньямин Нетаньяху будет вынужден сделать неразумный шаг — напасть на Иран. После этого у Ирана будет полное право начать операцию, и после этой операции ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменится».

На фоне военной эскалации власти Исламской Республики ограничили доступ к интернету. “Ъ FM” удалось связаться с россиянкой Анной, которая проживала последние три месяца в Иране. Сейчас она в Ширазе, небо над страной закрыто, а собеседница редакции должна была лететь дальше в Оман, потому что у нее в эти дни заканчивается иранская виза: «Ситуация такая, что Шираз тоже несколько раз атаковали. В нашем районе достаточно спокойно было. Слышны были взрывы в районе аэропорта. Я думаю, что граждане Ирана не могут покинуть территорию своей страны, по сути, уехать невозможно. Здесь очень сложный режим и получения паспорта и выездной визы. Мужчины, которые не прошли службу в армии, не могут получить загранпаспорт.

По поводу продуктов питания, я думаю, что в ближайшее время проблем никаких не возникнет, потому что в Иране свое производство. Эта страна вполне может сама себя обеспечивать достаточно длительное время. Надо смотреть на то, какие объекты инфраструктуры разрушены и будут уничтожены в ближайшее время. Что касается интернета, скорость упала. Главный оператор мобильный плохо работает сейчас, второй оператор работает получше. Но в целом мы надеемся на то, что в ближайшее время обстановка стабилизируется, и можно будет принимать какие-то важные решения.

Среди вариантов, которые я рассматривала, чтобы покинуть территорию страны, был выезд в Армению или в Турцию по земле, но так как в районе Тебриза несколько раз атаковали, то не самый лучший вариант. Можно попробовать переправиться в Арабские Эмираты или выехать в Ирак, транзитом через Ирак попасть в Кувейт. К сожалению, российское посольство пока что не оказывает никакой поддержки, то есть не комментирует ни ситуацию с тем, что у меня, например, заканчивается действие моей визы. По поводу того, каким образом можно покинуть территорию страны, тоже никаких комментариев посольство мне не дало. Надо ждать. Я думаю, в данной ситуации это единственное, что может помочь».

Днем в пятницу, 13 июня, президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал народ сплотиться и доверять власти. Иранские телеканалы передают кадры ликования на улицах Тегерана после того, как Исламская Республика запустила баллистические ракеты по Израилю.

Фотогалерея Последствия ответного удара Ирана по Израилю Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Следующая фотография 1 / 26 Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Иран запустил по Израилю около 200 ракет, большинство были перехвачены Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Смотреть

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Александра Абанькова