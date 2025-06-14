Тегеран перешел в военный режим
Как местные жители оценивают ситуацию в Иране
В Тегеране к утру 14 июня вновь были слышны взрывы. В результате удара Израиля по жилому дому в иранской столице погибли 60 человек, среди которых 20 детей, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. ЦАХАЛ на протяжении минувшего дня атаковал ядерные объекты, военную инфраструктуру и жилые комплексы, где проживали высокопоставленные иранские военные. Fox News утверждает, что израильским спецслужбам удалось обманом собрать командиров на встречу и накрыть их одним ударом. После ударов Израиля красный «флаг мести» подняли над мечетью Джамкаран в городе Кум.
Фото: Vahid Salemi / AP
В Тегеране собирают людей на митинги с призывами к немедленному возмездию, рассказывает местный журналист Хаял Муаззин: «Я сейчас нахожусь в Тегеране, обстановка очень спокойная. Народ ходит на площади, собирается в мечети и требует мести. Потому что иранский народ очень воинственный. То, что сейчас произошло, не сравнить со временем Саддама Хусейна. Саддам Хусейн, когда нападал на Иран, мы воевали восемь лет и победили.
Сейчас народ спокойно покупает то, что ему нужно, и все государственные учреждения работают в штатном режиме. Это начало войны, спецслужбы Ирана проводили масштабные операции, получили документы. Биньямин Нетаньяху будет вынужден сделать неразумный шаг — напасть на Иран. После этого у Ирана будет полное право начать операцию, и после этой операции ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменится».
На фоне военной эскалации власти Исламской Республики ограничили доступ к интернету. “Ъ FM” удалось связаться с россиянкой Анной, которая проживала последние три месяца в Иране. Сейчас она в Ширазе, небо над страной закрыто, а собеседница редакции должна была лететь дальше в Оман, потому что у нее в эти дни заканчивается иранская виза: «Ситуация такая, что Шираз тоже несколько раз атаковали. В нашем районе достаточно спокойно было. Слышны были взрывы в районе аэропорта. Я думаю, что граждане Ирана не могут покинуть территорию своей страны, по сути, уехать невозможно. Здесь очень сложный режим и получения паспорта и выездной визы. Мужчины, которые не прошли службу в армии, не могут получить загранпаспорт.
По поводу продуктов питания, я думаю, что в ближайшее время проблем никаких не возникнет, потому что в Иране свое производство. Эта страна вполне может сама себя обеспечивать достаточно длительное время. Надо смотреть на то, какие объекты инфраструктуры разрушены и будут уничтожены в ближайшее время. Что касается интернета, скорость упала. Главный оператор мобильный плохо работает сейчас, второй оператор работает получше. Но в целом мы надеемся на то, что в ближайшее время обстановка стабилизируется, и можно будет принимать какие-то важные решения.
Среди вариантов, которые я рассматривала, чтобы покинуть территорию страны, был выезд в Армению или в Турцию по земле, но так как в районе Тебриза несколько раз атаковали, то не самый лучший вариант. Можно попробовать переправиться в Арабские Эмираты или выехать в Ирак, транзитом через Ирак попасть в Кувейт. К сожалению, российское посольство пока что не оказывает никакой поддержки, то есть не комментирует ни ситуацию с тем, что у меня, например, заканчивается действие моей визы. По поводу того, каким образом можно покинуть территорию страны, тоже никаких комментариев посольство мне не дало. Надо ждать. Я думаю, в данной ситуации это единственное, что может помочь».
Днем в пятницу, 13 июня, президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал народ сплотиться и доверять власти. Иранские телеканалы передают кадры ликования на улицах Тегерана после того, как Исламская Республика запустила баллистические ракеты по Израилю.
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Последствия ответного удара Ирана по Израилю
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