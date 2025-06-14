Reuters: Белый дом поручил проверить госконтракты SpaceX после ссоры Маска и Трампа

Белый дом поручил Минобороны США и NASA собрать данные о многомиллиардных контрактах компании Илона Маска SpaceX после его публичного конфликта с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с приказом.

По словам собеседников издания, данные о контрактах необходимы для возможных ответных мер против бизнесмена и его компаний. Один из источников сказал, что проверка проводится «для политической амуниции».

Конфликт миллиардера и президента произошел сразу после того, как предприниматель покинул должность главы Департамента эффективности правительства (DOGE). Среди прочего он назвал подписанный президентом проект бюджета «отвратительной мерзостью». Господин Трамп в ответ заявил, что бизнесмен сошел с ума, и пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями господина Маска. Тот следом пообещал вывести из эксплуатации все корабли Crew Dragon, но вскоре передумал. Также миллиардер утверждал, что президент причастен к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, но позже удалил пост.

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