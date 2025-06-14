Минобороны РФ потребовало взыскать с РЖД 13 млн рублей

Министерство обороны России потребовало взыскать с РЖД 13 млн руб. по судебному иску. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Как указано в документах, полная сумма исковых требований: 13 млн 585 тыс. 110 руб.

2 июня ТАСС сообщал об требовании Минобороны взыскать с РЖД более 45 млн руб. 31 марта стало известно о требованиях ведомства взыскать с РЖД примерно 90 млн руб. Причины заявлений неизвестны. 23 мая — о претензиях к компании на сумму свыше 30 млн руб.