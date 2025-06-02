Минобороны потребовало взыскать более 45 млн рублей с РЖД

Минобороны России требует взыскать более 45 млн руб с ОАО "РЖД" по новым искам. Исковые заявления в Арбитражный суд Москвы ведомство подало накануне. С судебными документами ознакомилось ТАСС.

По данным материалов суда, общая сумма требований по новым искам составляет 45 млн 431 тыс. 863 руб.

23 мая стало известно о требованиях ведомства взыскать с РЖД свыше 30 млн руб. 31 марта — о еще одной серии исков на общую сумму 90 млн руб. Причины заявлений неизвестны.