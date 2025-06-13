Валерий Карпин назначен на пост главного тренера московского «Динамо»

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера в футбольный клуб «Динамо», сообщает пресс-служба московской команды. Контракт заключен до лета 2028 года.

56-летний специалист также является главным тренером сборной России. «Динамо» поблагодарил в своем сообщении Российский футбольный союз за согласие на совмещение господином Карпиным двух постов.

Согласно сообщению пресс-службы, контракт с Валерием Карпиным был подписан 12 июня. Первое официальное объявление о назначении состоялось в эфире программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

Предыдущим клубным местом работы господина Карпина был «Ростов». Тренер возглавлял команду с конца 2017 года. О расторжении контракта между специалистом и клубом стало известно в феврале 2025 года. Ранее Валерий Карпин дважды становился серебряным призером чемпионата России во главе другой московской команды — «Спартака».

Степан Мельчаков