Валерию Карпину разрешили совместить

Валерий Карпин, который в феврале покинул «Ростов», в ближайшее время снова будет совмещать работу в сборной страны с работой в клубе. Этот клуб — московское «Динамо», в прошлом сезоне едва не взявшее золото чемпионата России с Марцелом Личкой, а в концовке только что завершившегося сезона уволившее его и оставшееся без медалей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Карпин пробыл освобожденным тренером сборной России всего три с небольшим месяца

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Карпин пробыл освобожденным тренером сборной России всего три с небольшим месяца

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Валерий Карпин, с 2021 года тренирующий сборную России, в ближайшее время, скорее всего, возглавит еще и московское «Динамо», стало ясно из заявлений, сделанных после завершения финала Кубка России в «Лужниках» (о том, как ЦСКА обыграл в нем «Ростов», см. материал) президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Комментируя планы господина Карпина, господин Дюков подчеркнул, что «неоднократно» говорил о том, что для РФС «предпочтительнее», когда «тренер работает в сборной». При этом он отметил, что «один клуб» все-таки «получил разрешение на переговоры» с Валерием Карпиным.

«У нас была договоренность о том, что если сборная не играет в официальных турнирах, то возможен вариант совмещения. Если клуб достиг договоренностей, то не будем возражать против совмещения, но опять же до возвращения на официальные турниры»,— уточнил Александр Дюков.

О каком именно клубе идет речь, понятно. Еще в мае целый ряд источников, таких как Championat.com и «Спорт-Экспресс», сообщили об интересе к Валерию Карпину со стороны московского «Динамо», а также о том, что господин Карпин уже успел представить его менеджменту идеи по формированию состава команды. Ее прежним наставником был чех Марцел Личка. В прошлом сезоне динамовцы с ним чуть было не завоевали первое в своей истории золото чемпионата России. Они лидировали перед заключительным туром, но, проиграв в нем «Краснодару», опустились на третью позицию, а титул достался «Зениту». Сезон только что завершившийся получился для «Динамо» менее удачным, а господину Личке не удалось удержаться на своем посту до его финиша. Его уволили 1 мая, за три недели до окончания чемпионата, в котором клуб остался без медалей, рухнув на пятую позицию. В заключительных турах в статусе исполняющего обязанности главного тренера им руководил Ролан Гусев.

На самом деле совмещение постов — привычная для Валерия Карпина практика. С 2017 года он был тренером «Ростова», а летом 2021 года его пригласили в сборную России, только что провалившуюся на чемпионате Европы под началом Станислава Черчесова. Причем некоторое время он рассчитывал сочетать деятельность в ней с клубной. Однако после того, как в стартовых встречах очередного сезона ростовчане проиграли «Динамо» и «Зениту», с «Ростовом» Валерий Карпин расстался. В клубе после этого возникла удивительная даже по российским меркам тренерская чехарда. Клуб потренировали несколько специалистов, не добившихся никаких успехов. Чехарду оборвали санкции, обрушившиеся в марте 2022 года на российский футбол вместе с началом специальной военной операции на Украине и выкинувшие из международных турниров сборную. РФС разрешил Валерию Карпину снова превратиться в совместителя, а «Ростов» с удовольствием вернул его и на следующий год чуть было не взял медали первенства, отстав от занявшего третье место «Спартака» лишь на одно очко.

Правда, больше таких взлетов у него не было. В нынешнем чемпионате ростовчане заняли восьмое место, а в финал Кубка России их вывел уже не Валерий Карпин, а его испанский помощник Джонатан Альба. Господин Карпин неожиданно покинул «Ростов» в феврале, перед возобновлением первенства после зимней паузы.

В качестве освобожденного тренера сборной он успел потрудиться на двух ее товарищеских матчах, которые в период изоляции оказались единственной доступной ей площадкой для выступлений.

В них в марте россияне с одинаковым счетом 5:0 разгромили оппонентов из Гренады и Замбии. Перед вероятным появлением в «Динамо» Валерия Карпина ждет июньский сбор национальной команды. В его рамках состоятся две встречи с куда более сильными соперниками, нежели гренадцы и замбийцы. 6 июня она сыграет со сборной Нигерии, а 10-го — Белоруссии.

При этом рассчитывать на скорое возвращение российской команды в официальные турниры, судя по всему, не стоит. Ближайшее топовое соревнование — чемпионат мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика,— она по крайней мере точно пропустит. А Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), иногда декларируя стремление к «реинтеграции» россиян, вопрос о ней пока даже не рассматривают.

Арнольд Кабанов