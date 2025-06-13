Премьер-министр Израиля обратился к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к иранскому народу. Он заявил, что еврейское государство в результате ударов по Ирану уже уничтожило значительную часть его арсенала баллистических ракет и самый крупный объект по обогащению урана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«За последние 24 часа мы устранили высших военных командиров, высокопоставленных физиков-ядерщиков,— сказал господин Нетаньяху.— Дальше будет еще больше». Также премьер-министр Израиля призвал иранцев восстать против своего правительства и начать «борьбу за свободу».

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что внутри ядерных объектов в иранском Натанзе, по которому пришлись удары Израиля, выявлены следы радиологического загрязнения.

Степан Мельчаков