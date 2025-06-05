Армения не направляла заявку на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна пока не направляла заявку о вступлении в Евросоюз. По его словам, пока приоритетным вопросом для Брюсселя и Еревана остается либерализация визового режима. Стороны ведут переговоры на эту тему.

«Если вы имеете в виду, что мы подали формальную заявку в эту организацию, то нет, такой заявки не было»,— сказал Арарат Мирзоян в армянском парламенте (цитата по ТАСС).

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз, а значит нет проблемы с совмещением членства в блоке и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). При этом с апреля в Армении принят закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Прежде армянские власти говорили, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко говорил, что Россия обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в ЕАЭС. Армянские власти исключают планы выхода из ЕАЭС.

Лусине Баласян