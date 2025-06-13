AP: США стягивают свои военные силы на Ближний Восток

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток свои военные ресурсы, чтобы подготовиться к возможной реакции Ирана на удары Израиля. Об этом сообщает информагентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mary Schwalm / AP Фото: Mary Schwalm / AP

По данным собеседников AP, ВМФ США направили эсминец USS Thomas Hudner в Восточное Средиземноморье. Еще один эсминец направлен «продвигаться вперед», чтобы быть доступным по запросу Белого дома. Информагентство заявляет, что президент США Дональд Трамп собирается встретиться с руководством Совета нацбезопасности.

Как пишет AP, обычно численность военного контингента США на Ближнем Востоке составляет 30 тыс. военнослужащих, но в октябре прошлого года их численность достигла 43 тыс. человек. Журналисты агентства объяснили эту меру нарастающей напряженностью между Израилем и Ираном, а также нападениями йеменских хуситов на суда в Красном море.

Накануне информагентство Reuters сообщало, что США «выведут часть военного персонала» из-за возрастающих рисков безопасности.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Целью ударов Израиль объявил уничтожение ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

Подробнее — в материале «Израиль совершил львиный бросок».

Степан Мельчаков