Самолет из Петербурга в Дубай совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку

Рейс FZ 992 авиакомпании Flydubai, вылетевший из петербургского аэропорта Пулково в 00:10 пятницы, 13 июня, и направлявшийся в Дубай (ОАЭ), совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным телеканала, в столице Азербайджана самолет приземлился в 04:24 мск.

Продолжить дальнейший полет борт не смог из-за перекрытия воздушного пространства над Ираном и соседним Ираком — об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Как сообщили в Росавиации, российские авиакомпании будут летать на Ближний Восток в обход закрытого воздушного пространства Израиля и Ирана. В расписании рейсов возможны корректировки, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ» писал, что Израиль объявил о начале военной операции в Иране под названием «Нация львов» («Ам кеЛави»). Ее целью представители страны называют устранение угрозы иранского ядерного оружия.

Андрей Цедрик