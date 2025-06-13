Немирное небо

Россиянам рекомендовали покинуть Израиль, с таким заявлением выступило российское посольство в Тель-Авиве. А тем, кто остался, дипломатическое представительство советует соблюдать указания властей и оставаться вблизи безопасных мест. Всего, по данным Ассоциации туроператоров, в Израиле и Иране могут находиться не более 500 российских туристов. Среди них 51 артист Большого симфонического оркестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Itay Cohen / Reuters Фото: Itay Cohen / Reuters

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке: «Президент Владимир Путин в режиме реального времени по линии Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях. Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности. По поручению главы государства в самое ближайшее время МИД выпустит развернутое заявление, которое далее будет распространено в Организации Объединенных Наций».

Кроме того, Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня. А тех, кто летел в ОАЭ, перенаправили в страны СНГ. Более десяти самолетов, следовавших из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Махачкалы, вынужденно приземлились в Баку. А Российское посольство в Египте призвало туристов соблюдать повышенную осторожность.

С какими сложностями могут столкнуться россияне? Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предупреждает, что возможны задержки рейсов: «Все будет зависеть от продолжительности конфликта и действия ограничений, включая облет и корректировку расписаний. Мы рекомендуем организованным туристам прежде всего быть в контакте с туроператором для уточнения актуальной информации и новых полетных программ, так как с учетом облета территорий возможны корректировки расписания. Также возможны и технические посадки, если флот, который выполняет данный маршрут, будет узкофюзеляжный. Такое тоже может быть. Но в любом случае облет возможен, его территория довольно существенная.

Пока делать выводы об изменениях, например, стоимости авиаперелетов не приходится, так как, по опыту прошлых лет, военные конфликты происходят периодически. Как правило, это не влияет существенно на стоимость перелетов.

Другой вопрос, что время вылета может существенно меняться, и в этой ситуации нужно постоянно быть на связи с авиа- или туристической компанией.

При этом Иран не очень массовое направление, в последние годы мы не фиксировали большой популярности этой страны, несмотря на то, что есть прямое воздушное сообщение. Есть итоговая цифра по году: с различными целями, включая деловые путешествия и частные туристические поездки, Иран посещает около 20 тыс. граждан РФ в год. Примерно такая же цифра и со стороны Ирана, так как иранские туристы посещают Россию».

Международные авиакомпании приостанавливают полеты в страны региона. Среди них, к примеру, российская Red Wings, французская Air France и турецкая AJET. На фоне происходящего на Ближнем Востоке нефтяные цены резко выросли.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков