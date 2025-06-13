Минобороны России сообщило о взятии двух сел в ДНР

Российские войска заняли села Комар и Коптево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ. Также военное ведомство заявило о взятии села Яблоновка в Сумской области Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Населенный пункт Комар взят подразделениями группировки «Восток». Коптево перешло под контроль российской армии в результате наступательных действий группировки «Центр».

За прошедшую неделю российские военнослужащие заняли шесть населенных пунктов. Пять из них — в ДНР, один — в Сумской области. Кроме того, армия России вышла на западную границу ДНР и продолжает наступление на территории Днепропетровской области. В Кремле заявляли, что это необходимо в том числе для создания буферной зоны.

О том, какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной, читайте в материале «Ъ».