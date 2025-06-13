Минобороны: ВС России заняли Яблоновку в Сумской области Украины

Минобороны России сообщило о взятии села Яблоновка в Сумской области Украины. 1 июня подразделения группировки войск «Север» заняли населенный пункт Алексеевка в том же регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала месяца российская армия взяла под контроль еще четыре населенных пункта Сумской области: Водолаги, Константиновку, Беловоды и Владимировку.

В конце мая власти Сумской области распространили обязательную эвакуацию граждан с 202 до 213 населенных пунктов в приграничье. При этом эвакуация из почти 270-тысячного административного центра носила добровольный характер.