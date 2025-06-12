Дональд Трап отменил запрет на производство в Калифорнии автомобилей на бензине

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию, которая блокирует постепенный запрет на продажу в Калифорнии новых автомобилей с бензиновым двигателем. Полный запрет на покупку в штате таких машин должен был вступить в 2035 году.

Вместе с этой резолюцией господин Трамп подписал еще две. Первая отменяет правила о постепенном отказе от продажи дизельных автомобилей средней и большой мощности. Согласно второй, Соединенные Штаты откажутся от идеи сокращения выбросов выхлопных газов грузовиками.

Господин Трамп отметил, что каждый житель страны должен иметь право купить тот автомобиль, какой он хочет. «Если вы хотите купить электрический, вы можете купить электрический», — сказал президент. Дональд Трамп также отметил, что сам он предпочитает двигатели внутреннего сгорания.

Власти Калифорнии объявили, что оспорят это решение в суде. Генеральный прокурор штата Роб Бонта заявил на пресс-конференции, что «действия федерального правительства не только незаконны, но также иррациональны и крайне пристрастны». Господин Бонта заявил, что Дональд Трамп наносит прямой ущерб здоровью народа.

Как сообщает информагентство Associated Press, Калифорния вовлечена уже в более 20 судебных процессов, оспаривающих действия администрации господина Трампа. Ранее губернатор штата подал на Белый дом в суд из-за решения о вводе в Лос-Анджелес войск Национальной гвардии.

Подробнее — в материале «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».

Степан Мельчаков