Песков счел позитивной новостью поздравление от госсекретаря США с Днем России

Полученное от госсекретаря США Марко Рубио поздравление с Днем России является позитивной новостью в двусторонних отношениях. Так обращение главы Госдепартамента охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Господин Рубио ранее поздравил россиян с праздником и подтвердил стремление американских властей к взаимодействию с РФ для украинского урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Это очень позитивные новости... нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей»,— сказал Дмитрий Песков корреспонденту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь добавил, что, несмотря на сохранение между Москвой и Вашингтоном «большого количества разногласий», администрация президента Дональда Трампа «выступает за диалог». «Это совпадает с нашим подходом»,— добавил он.