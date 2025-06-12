Рубио поздравил граждан РФ с днем России и заявил о стремлении к диалогу с Москвой

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. Поздравление распространила пресс-служба Госдепартамента страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В сообщении господин Рубио заявил о стремлении Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. «Мы также пользуемся этой возможностью (праздником Днем России — “Ъ”), чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с РФ для обеспечения прочного мира между Россией и Украиной»,— сказано в тексте поздравления.

В конце сообщения госсекретарь выразил надежду, что мирное урегулирование будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между США и Россией.