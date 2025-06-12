Путин обсудил смысл Дня России и бессмертие народа с писателем Прохановым

Владимир Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев» заявил, что видит смысл Дня России в бессмертии ее народа. Президент отметил, что предварительно обсуждал эту тему с писателем Александром Прохановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Проханов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Проханов и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я хотел бы закончить нашу встречу тем... о чем мы говорили с писателем Александром Прохановым,— сказал президент.— Действительно, смысл сегодняшнего дня — в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны».

При этом Владимир Путин отметил, что «путь к этому бессмертию» лежит через победы российских военнослужащих. Он предложил присутствующим на встрече прокричать военное «ура» в честь тех, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Так, чтобы они услышали это приветствие из самого Кремля, пояснил глава государства.

Ранее сегодня Владимир Путин провел награждение Героев Труда. Среди них оказался и писатель Александр Проханов. О присвоении ему президентским указом этого звания стало известно 3 июня. Президент России рассказал, что после мероприятия у них состоялась отдельная встреча. «Он человек думающий, философского склада ума. Он сказал очень интересные вещи»,— поделился Владимир Путин.

Степан Мельчаков