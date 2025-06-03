Путин присвоил звание Героя Труда писателю Александру Проханову

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю и главному редактору газеты «Завтра» Александру Проханову. Указ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Звания господин Проханов удостоен за «большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», говорится в документе.

Александру Проханову 87 лет. Первой его книгой стал сборник очерков и рассказов «Иду в путь мой» (1971). Позднее он издал несколько военно-политических романов, в том числе «Дерево в центре Кабула» (1982), «В островах охотник» (1984), «Африканист» (1984), «И вот приходит ветер» (1985).

В 1990 году господин Проханов основал газету «День». В 1993 году редакция газеты поддержала Съезд народных депутатов в противостоянии с первым президентом Борисом Ельциным. В том же году газета закрылась, а Александр Проханов стал главным редактором газеты «Завтра». Она была учреждена в ноябре 1993 года родственником писателя.

Полина Мотызлевская