Песков прокомментировал идею заблокировать Telegram ради мессенджера Max

Введение ограничений в отношении мессенджера Telegram в России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего»,— сказал господин Песков изданию Life.

Так он прокомментировал слухи о возможной блокировке мессенджера. Накануне глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире «Соловьев Live» заявил, что «рано или поздно» все россияне перейдут на отечественную платформу Max. Он полагает, что это произойдет «принудительно быстро или спокойно медленно».

10 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Приложение должно объединить функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих. Минцифры планирует развивать проект на базе платформы Max от VK.

Подробнее о национальном приложении — в материале «Max возьмет пример с WeChat».

Екатерина Отрашкевич