Путин выразил соболезнования Моди в связи с крушением Boeing в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой в Ахмадабаде самолета Air India рейса AI-171. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада»,— сказано в сообщении.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Самолет Ахмадабад—Лондон разбился сегодня вскоре после взлета недалеко от аэропорта на западе Индии. На борту Boeing 787 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. После этого аэропорт временно остановил работу. На месте работают спасательные и медицинские бригады.

Екатерина Отрашкевич