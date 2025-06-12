Аэропорт индийского Ахмадабада остановил работу после крушения Boeing Air India

Обслуживание рейсов в аэропорту Ахмадабада приостановлено после крушения самолета Air India рейса AI-171. Об этом сообщает агентство ANI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ajit Solanki / AP Фото: Ajit Solanki / AP

«В связи с авиакатастрофой Air India международный аэропорт Сардар Валлаббхай Патель (SVPIA), Ахмадабад, в настоящее время не работает. Все полетные операции приостановлены до дальнейшего уведомления»,— сказано в заявлении представителя SVPIA, передает агентство.

Сообщается, что министр гражданской авиации Раммохан Наиду отправился в Ахмадабад сразу после получения информации о катастрофе. Также на месте работают спасательные и медицинские бригады. Из Гандинагара в Ахмадабад направлены 90 сотрудников сил реагирования на стихийные бедствия.

Самолет Ахмадабад—Лондон разбился вскоре после взлета. На борту Boeing 787 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа.

Екатерина Отрашкевич