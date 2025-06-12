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Коммерсантъ FM
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Увлечение, возведенное в клуб

Чем занимаются участники необычных сообществ

2 млн человек вступили в «Клуб скучных мужчин». Сообщество, организованное в Нью-Йорке ради шутки почти 40 лет назад, в последние годы стало стремительно набирать последователей. Участники обсуждают скорость работы дворников, какой стороной вешать туалетную бумагу и как ремонтировать старые стиральные машины, даже если потом ими не пользуются. Отделения клуба существуют во многих странах. В Москве тоже активно развиваются сообщества с необычными интересами, рассказали “Ъ FM” их участники и организаторы. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международный «Клуб скучных мужчин» рассказывает о себе, что дает участникам «ощущение цели», даже если ею становится создание Общества защиты апострофа. Более традиционные форматы — закрытые мужские клубы в Москве не теряют актуальности, заверяют собеседники “Ъ FM”. При этом уровень необходимых взносов в последние годы менялся, рассказал основатель мужского клуба Дома Вишневских Степан Вишневский: «У нас довольно простая система принятия людей. То есть это либо те, кого мы рекомендуем, либо те, кто пришел со стороны. В этом случае нужен небольшой вступительный взнос. Мы сейчас берем 150 тыс. руб. за первое посещение. Какое-то время пробовали назначить 300 тыс. руб., но, видимо, для всех это было много. Мы просим заполнить анкеты и показывать социальные сети, чтобы понимать, что за люди стремятся в наш клуб. Очень важно, что это не самоцель сообщества.

Наблюдал много бизнес-клубов, где говорили про нетворкинг и креатив, но потом терялся всякий смысл. То есть обычно это досуг: ужины, собрания, выезды куда-то на охоту».

Например, в гастрономических или даже сигарных клубах теперь как полноправные участницы нередко встречаются женщины. На закрытых встречах их около 10-15%, поделился глава направления крепкого алкоголя компании Fort и член Московского сигарного клуба Руслан Брагин. При этом, по его словам, в таких сообществах стоимость участия не падала: «В столице, как грибы после дождя, открываются сигарные лаунджи. Наш Московский сигарный клуб собирается по понедельникам, каждый раз выступает какой-то спикер, им может быть и известный политик, и писатель, и спортсмен. В других клубах встречи проходят по средам. Мне очень нравится и формат квартирников, например, в мастерской художника. Есть очень дорогие сигарные клубы.

Так, членство в одном из них стоит 500 тыс. руб., это локация Патриарших Прудов. Есть еще такой же в жилом комплексе "Коперник", в отеле Marriott на Петровке (там, скорее, окологастрономическое сообщество). Там люди платят по несколько миллионов в год».

С другой стороны спектра — открытые встречи вроде научных слэмов для ученых или powerpoint-party для зумеров. Некоторые бары и клубы уже привлекают их организаторов, чтобы такие мероприятия проходили в их пространстве на постоянной основе вместо, например, выступлений музыкальных групп. Основатель одного из таких клубов Шура Радина объясняет, что вдохновилась опытом Китая, где сначала студенты перенесли обсуждение лекций в питейное заведение, а потом в Пекине и Шанхае это оформилось в полноценное «академическое движение»: «В первый раз был даже, можно сказать, ажиотаж, у нас прошли порядка 200 регистраций на мероприятие. В принципе, интерес не утихает. Приходят даже пожилые академики. Недавно у нас состоялся доклад девушки, которая рассказывала про "бутерброд Хайдеггера" и про то, как Хайдеггер бы использовал нейросети. Потом молодой человек представил презентацию по силе мемов в дискурсивном пространстве. Ну и в целом у нас проходят презентации по таймингу, после этого выбирается самая смешная из них путем голосования. Победитель получает либо сет настоек, либо книгу, если он не пьет».

Каковы правила для резидентов в закрытых бизнес-клубах

Еще один способ найти единомышленников придумали в Санкт-Петербурге: рано утром покричать с Троицкого моста. Местный блогер сначала выложил свой эксперимент в соцсети. Но уже к концу мая к нему каждый день стала присоединяться толпа людей. В итоге нечаянный организатор даже решил взять разрешение от администрации города. Пока информации о том, что кричащих на мосту официально одобрили, нет.

Самые дорогие бизнес-клубы России

Самые дорогие бизнес-клубы России

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Александра Абанькова

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