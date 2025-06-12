Увлечение, возведенное в клуб

2 млн человек вступили в «Клуб скучных мужчин». Сообщество, организованное в Нью-Йорке ради шутки почти 40 лет назад, в последние годы стало стремительно набирать последователей. Участники обсуждают скорость работы дворников, какой стороной вешать туалетную бумагу и как ремонтировать старые стиральные машины, даже если потом ими не пользуются. Отделения клуба существуют во многих странах. В Москве тоже активно развиваются сообщества с необычными интересами, рассказали “Ъ FM” их участники и организаторы. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международный «Клуб скучных мужчин» рассказывает о себе, что дает участникам «ощущение цели», даже если ею становится создание Общества защиты апострофа. Более традиционные форматы — закрытые мужские клубы в Москве не теряют актуальности, заверяют собеседники “Ъ FM”. При этом уровень необходимых взносов в последние годы менялся, рассказал основатель мужского клуба Дома Вишневских Степан Вишневский: «У нас довольно простая система принятия людей. То есть это либо те, кого мы рекомендуем, либо те, кто пришел со стороны. В этом случае нужен небольшой вступительный взнос. Мы сейчас берем 150 тыс. руб. за первое посещение. Какое-то время пробовали назначить 300 тыс. руб., но, видимо, для всех это было много. Мы просим заполнить анкеты и показывать социальные сети, чтобы понимать, что за люди стремятся в наш клуб. Очень важно, что это не самоцель сообщества.

Наблюдал много бизнес-клубов, где говорили про нетворкинг и креатив, но потом терялся всякий смысл. То есть обычно это досуг: ужины, собрания, выезды куда-то на охоту».

Например, в гастрономических или даже сигарных клубах теперь как полноправные участницы нередко встречаются женщины. На закрытых встречах их около 10-15%, поделился глава направления крепкого алкоголя компании Fort и член Московского сигарного клуба Руслан Брагин. При этом, по его словам, в таких сообществах стоимость участия не падала: «В столице, как грибы после дождя, открываются сигарные лаунджи. Наш Московский сигарный клуб собирается по понедельникам, каждый раз выступает какой-то спикер, им может быть и известный политик, и писатель, и спортсмен. В других клубах встречи проходят по средам. Мне очень нравится и формат квартирников, например, в мастерской художника. Есть очень дорогие сигарные клубы.

Так, членство в одном из них стоит 500 тыс. руб., это локация Патриарших Прудов. Есть еще такой же в жилом комплексе "Коперник", в отеле Marriott на Петровке (там, скорее, окологастрономическое сообщество). Там люди платят по несколько миллионов в год».

С другой стороны спектра — открытые встречи вроде научных слэмов для ученых или powerpoint-party для зумеров. Некоторые бары и клубы уже привлекают их организаторов, чтобы такие мероприятия проходили в их пространстве на постоянной основе вместо, например, выступлений музыкальных групп. Основатель одного из таких клубов Шура Радина объясняет, что вдохновилась опытом Китая, где сначала студенты перенесли обсуждение лекций в питейное заведение, а потом в Пекине и Шанхае это оформилось в полноценное «академическое движение»: «В первый раз был даже, можно сказать, ажиотаж, у нас прошли порядка 200 регистраций на мероприятие. В принципе, интерес не утихает. Приходят даже пожилые академики. Недавно у нас состоялся доклад девушки, которая рассказывала про "бутерброд Хайдеггера" и про то, как Хайдеггер бы использовал нейросети. Потом молодой человек представил презентацию по силе мемов в дискурсивном пространстве. Ну и в целом у нас проходят презентации по таймингу, после этого выбирается самая смешная из них путем голосования. Победитель получает либо сет настоек, либо книгу, если он не пьет».

Еще один способ найти единомышленников придумали в Санкт-Петербурге: рано утром покричать с Троицкого моста. Местный блогер сначала выложил свой эксперимент в соцсети. Но уже к концу мая к нему каждый день стала присоединяться толпа людей. В итоге нечаянный организатор даже решил взять разрешение от администрации города. Пока информации о том, что кричащих на мосту официально одобрили, нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова