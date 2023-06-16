Закрытые бизнес-клубы открывают филиалы

Как выяснил “Ъ FM”, практически все закрытые бизнес-клубы из топ-10 открыли свои филиалы в дружественных странах и уже там набирают новых резидентов. Членский взнос при этом начинается от 500 тыс. руб. в год, но просто денег недостаточно. Как стать резидентом премиального бизнес-клуба? И какие есть варианты для предпринимателей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Деловые коммьюнити объединяют бизнес и помогают друг другу. Таких клубов в России после начала боевых действий на Украине стало больше, как и самих резидентов. В некоторые даже принимают без ограничений по доходу, но в этом случае членский взнос составит от 700 тыс. руб. в год. Вместе с тем премиальных закрытых деловых клубов, по данным “Ъ”, не больше десяти.

Стать резидентом можно, если годовой оборот собственника бизнеса — от 80-100 млн руб. в год. Максимальный порог входа для компаний — от 0,5 млрд руб. Попасть в такое сообщество можно по личному приглашению или рекомендации, пройдя собеседования и проверки с привлечением юридических фирм, поделился сооснователь «Клуба Первых» Максим Карпов:

«Мы никак не ограничиваем наших единомышленников в участии в любых других сообществах, верим в свободную конкуренцию. Я, например, состою в нескольких из них — предпринимательском клубе Сколково и в деловом сообществе "Эльбрус". Несмотря на то, что клубы в целом деловые, но этика общения, люди, которые там собираются, разные. Мы идем туда, куда уезжают наши участники или где присутствуют их бизнесы.

Есть регулярные мероприятия в европейском чаптере — Испании, Кипре, Германии. Есть подразделение в ОАЭ.

Кроме того, мы сейчас активно развиваем направление Средней Азии, открываем большой чаптер в Казахстане, плюс у нас проходят нерегулярные мероприятия в Турции и Армении».

После введения санкций в отношении России такие клубы начали искать партнеров в дружественных странах и помогать бизнесу выстроить новые контакты, рассказал основатель сообщества BizMission Станислав Натапов:

«У нас сообщество с фокусом на персональный трек. Каждый приходит к нам с неким запросом. Например, была проблема с выходом на рынок Индии. Вот у нас есть участник, у которого в этой стране налажены каналы дистрибуции, у другого — уже есть опыт работы в конкретных городах, а третий — инвестировал в местный бизнес. Таким образом эту задачу мы соединяем. У нас в договоре это прописано.

Если слово расходится с делом, у клуба есть право вернуть деньги участнику и разойтись с ним. У нас подобное несколько раз даже происходило».

Есть сообщества, внутри них чаптеры (региональные и международные) и еще тематические группы по сферам бизнеса и интересам (от шахмат до яхт с вертолетами). А все вместе — это бизнес-семья, подчеркнул сооснователь сообщества «Эквиум» Игорь Рыбаков:

«Каждый из нас может многое, мы все — бизнесмены, а вместе мы можем все. Последние события привели к тому, что клуб расширяется. Когда его резидент уезжает в какую-то страну, например, в Бразилию, и он достоин открытия чаптера, то Equium Global берет на себя половину расходов в течение первого года на вновь открывшееся подразделение.

Затем оно переходит в автономное существование и отчисляет половину из своих членских взносов в Equium Global для того, чтобы проводить общеклубные события».

Членство в закрытых премиальных клубах стоит от 350 тыс. руб. до 600 тыс. руб. в год, ежегодное продление в среднем по рынку обойдется на 30% меньше. Есть еще ежемесячные взносы — от 100 тыс. руб. в зависимости от типа тарифа.

Спецсопровождение, по данным источников “Ъ FM”, может стоить резидентам 1,5 млн руб. Деньги идут на развитие сообществ и меценатство, пояснил сооснователь делового клуба Solomon.help Евгений Гольцман:

«Мы ушли от членских взносов. Условия участия — это благотворительные обязательства, то есть совершенно иная мотивация платежа. Мы отчитываемся за каждый потраченный рубль. Минимальный объем — 1,2 млн руб. в год. Многие резиденты занимаются благотворительностью время от времени, другой вопрос, что не все сервисы мы можем предоставить».

Предприниматели могут сами уйти из одного и войти в другой клуб, а иногда их исключают, например, за нарушение кодекса заведения. В таком случае часть членского взноса может быть удержана в его пользу.

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