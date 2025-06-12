В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран

В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие артисты из 20 стран, включая Россию, США и Китай. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В числе других участников: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Колумбия, Куба, Вьетнам, Индия, Египет, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия и ЮАР.

Церемония запуска часов обратного отсчета до конкурса пройдет сегодня на Манежной площади в Москве.

«Интервидение» задумано как аналог «Евровидения», указ о его проведении подписал президент Владимир Путин. Конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. РФ на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).

Подробности — в материале «Ъ» «Песня на низком старте».