Французский активист рассказал о жестоком обращении израильтян с Тунберг

Израильские пограничники жестоко обращались с Гретой Тунберг и другими членами коалиции «Флотилия свободы» после задержания судна Madleen. Об этом сообщил французский врач Батиста Андре, находившийся на борту судна вместе с госпожой Тунберг.

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Грета Тунберг

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«У меня нет юридической квалификации, чтобы определить, что произошло, но имели место факты жестокого обращения»,— отметил Батиста Андре в комментарии телеканалу BFMTV.

Врач уточнил, что израильские силовики шутили над задержанными, не давали им есть и пить. Они также намеренно лишали людей сна, включая громкую музыку.

Судно Madleen отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа. Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находились граждане Франции и Швеции. Судно было перехвачено военно-морскими силами Израиля. Власти страны восприняли акцию как попытку спровоцировать антиизраильские настроения в мире. 9 июня в МИД Израиля сообщили, что судно прибыло в израильский порт Ашдод.

Подробности — в материале «Ъ» «Прогнали парус».