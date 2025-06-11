США и Китай доторговались до перемирия

Дональд Трамп объявил о новой сделке с Китаем — делегации Вашингтона и Пекина договорились о снижении взаимных пошлин. Сборы на товары из КНР снизятся до 55%, на американские — до 10%. По словам президента США, Америка авансом получит китайские магниты и редкоземельные металлы, а окончательные условия он обсудит с Си Цзиньпином при личном общении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters, Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters, Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Может ли это торговое перемирие отразиться на России? “Ъ FM” поговорил об этом с профессором Высшей школы экономики и ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексеем Портанским: «Когда Трамп начал свою тарифную эскалацию, то среди последствий эксперты сразу называли ухудшение ситуации в мировой экономики. Потому что когда две самые крупные экономики не могут между собой договориться и вступают в состояние торговой войны, начинает трясти все рынки.

Если это соглашение будет соблюдаться, то это в целом неплохо для глобальной экономики. Для России это тоже позитивная новость.

Если бы, например, не было соглашения и в Соединенных Штатах действовали бы высокие пошлины на китайские товары, то это могло замедлить экономику КНР. Пекин этого опасался, мы тоже с тревогой этого ожидали, потому что в случае замедления своей экономики Китай станет приобретать меньше сырьевых товаров у России. Это отразилось бы негативно на нас».

В мае в Женеве прошел первый раунд переговоров после начала тарифной войны. США и Китай договорились возобновить экспорт и снизить пошлины с заградительных 145% и 125% соответственно. Позже Вашингтон обвинил Пекин в срыве договоренностей, поскольку поставки ключевых материалов остались эпизодическими. В ответ США ограничили экспорт технологий. Под запрет попали компоненты для чипов, ядерное и аэрокосмическое оборудование, а также программное обеспечение. При этом в долгосрочной перспективе сделка выгоднее Америке, считает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: «С начала апреля, конечно, ситуация изменилась в положительную сторону. Потому что если бы действовали все те ограничения, которые США и Китай взаимно ввели, то на темпах роста глобального экономического роста и мировой торговли они бы сказывалось очень негативно. Но сейчас, по крайней мере, договоренности обеспечивают сохранение того, что есть, на том не оптимальном, но условно приемлемом уровне.

При этом пока, исходя из текущих условий, эта сделка, скорее, выгодна США, потому что редкоземельные металлы, о которых идет речь, имеют значение с точки зрения долгосрочного развития американской промышленности.

Сохранение доступа к подобным товарам из Китая для Вашингтона очень важно и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной, пожалуй, от этого больше выигрывает Пекин, потому что сохраняет или, по крайней мере, не сильно уменьшает огромные объемы поставок вообще всей продукции, которые КНР осуществляет на рынок США».

По словам Трампа, китайские студенты также сохранят право учиться в американских вузах.

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Юлия Савина, Илья Сизов