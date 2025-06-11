Зарубежные СМИ: На каких условия США и КНР возобновят торговое перемирие?

США и Китай возобновляют торговое перемирие. Переговоры прошли в Лондоне. Представители двух стран подтвердили консенсус по основным условиям, которые до этого согласовали в Женеве. Как заявил главный переговорщик Китая Ли Чэнган, делегации передадут предложения своим лидерам. Детали соглашения пока не раскрываются. Но американская сторона уверена, что проблема с поставками редкоземельных металлов и магнитов будет решена. Об итогах нового раунда переговоров рассуждают мировые СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

В мае в Женеве прошел первый раунд переговоров после начала тарифной войны. США и Китай договорились возобновить экспорт и снизить пошлины с заградительных 145% и 125% до 30% и 10% соответственно. Позже Вашингтон обвинил Пекин в срыве договоренностей, поскольку поставки ключевых материалов остались эпизодическими. В ответ США ограничили экспорт технологий. Под запрет подпали компоненты для чипов, ядерное и аэрокосмическое оборудование, а также программное обеспечение. Обсуждался и возможный запрет на обучение китайских студентов в американских вузах.

The New York Times пишет, что США и Китай фактически согласовали «рамку», которая закрепляет женевские договоренности. Переговоры в Лондоне шли до глубокой ночи. Источники газеты утверждают, что стороны согласились синхронно снять ограничения: Китай возобновит поставки редкоземельных металлов, США отменят экспортный контроль. Обсуждалось и более широкое торговое соглашение, но в фокусе были текущие вопросы.

Reuters отмечает, что переговоры в Лондоне, по крайней мере, помогли Женевскому соглашению не развалиться. Но они не приблизили стороны к решению ключевых споров: в первую очередь по американским пошлинам и претензий США к самой модели китайской экономики. Вашингтон и Пекин по-разному понимают суть предыдущих договоренностей и теперь вынуждены уточнять каждую деталь, говорят собеседники Reuters.

Bloomberg обращает внимание на растущую роль экспортного контроля как инструмента политики. В новой реальности доступ к редким минералам или крошечным микрочипам может дать одной экономике большое преимущество над конкурентом. Китай сохраняет контроль над глобальными поставками материалов, необходимых для производства электромобилей, лазеров и смартфонов. Хотя главной жертвой торговой войны аналитики называют не собственно торговлю, а доверие. Теперь Китай проявляет большую осторожность, стараясь не попасть в цирк, устроенный Трампом, цитирует Bloomberg одного из экспертов.

Китайское информагентство «Синьхуа» в официальном заявлении сообщило, что стороны договорились «в принципе». А саму встречу агентство охарактеризовало как профессиональную, рациональную и откровенную. The New York Times поясняет, что такой язык государственные СМИ КНР обычно используют, когда между сторонами сохраняются разногласия.

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