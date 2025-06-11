Атомоход «Арктика» прибыл в Петербург для планового ремонта

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» 11 июня прибыл в Петербург для планового ремонта. Он пришвартовался у причала АО «Балтийский завод», сообщили в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО «Балтийский завод» Фото: Пресс-служба АО «Балтийский завод»

Плановый межнавигационный ремонт судна предполагает постановку в кронштадтский док им. П.И. Велещинского. Работы будут вестись в течение двух месяцев, сообщил главный инженер «Атомфлота» Владимир Кондратьев.

«Запланирован осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола. После этого будут произведены необходимые работы»,— рассказал господин Кондратьев.

Атомоход «Арктика» работает без захода в мурманский порт с февраля 2025 года. За это время он прошел во льдах 18 218 миль, была обеспечена проводка 48 судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Адмиралтейских верфях состоялась церемония передачи ВМФ подлодки «Якутск».

Дарья Астанина