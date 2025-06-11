На Адмиралтейских верфях состоялась церемония передачи ВМФ подлодки «Якутск»

На Адмиралтейских верфях (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации — ОСК) состоялась торжественная церемония передачи Военно-морскому флоту (ВМФ) России дизель-электрической подводной лодки «Якутск» проекта 636.3. Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

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Подлодки модернизированного проекта 636.3, разработанного конструкторским бюро ОСК «Рубин», имеют более высокую по сравнению со своими предшественниками боевую эффективность. Как отметили в корпорации, эти суда представляют собой оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей.

«Корабль оснащен новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой и мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением»,— сообщили в ОСК.

«Якутск» — шестая подлодка серии, в которую входят «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск». Она была заложена на предприятии ОСК в августе 2021 года. В октябре 2024-го «Якутск» спустили на воду, корабль успешно прошел все испытания. В ОСК добавили, что Адмиралтейские верфи являются единственным заводом-строителем судов данного класса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ОСК отказалась от аренды помещений в петербургском БЦ «Сенатор».

Дарья Астанина