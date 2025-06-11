В Марксе следствие возбудило дело после отравления 15 детей в лагере

В Марксе Саратовской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Марксовский межрайонный следственный отдел возбудил дело по итогам проверки опубликованной в СМИ информации. В публикациях говорилось, что в медучреждение госпитализировали несколько человек, включая 15 несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления в детском оздоровительном лагере «Огонек» в Марксе. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося, занимается сбором и закреплением доказательств.

Ранее в указанном лагере выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Специалисты указали на нанедлежащую текущую уборку помещений и некачественную дезинфекцию территории лагеря. Надзорное ведомство внесло представление в администрацию Марксовского района, в отношении директора «Огонька» возбудили административное дело по ст. 6.7 КоАП РФ.

Павел Фролов