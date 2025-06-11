В лагере под Саратовом, в котором отравились дети, выявили ряд нарушений

Прокуратура внесла представление в администрацию Марксовского района Саратовской области с требованием устранить нарушения в лагере, которые выявили в ходе проверки сведений о госпитализации несовершеннолетних с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что в лечебное учреждение поступили несколько человек, включая 15 детей, у которых обнаружили признаки пищевого отравления. Все они находились в детском оздоровительном лагере «Огонек» в Марксе.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку по данному факту. На территорию лагеря прибыли Марксовский межрайонный прокурор Николай Альков, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Калигин и сотрудники Роспотребнадзора.

В ходе проверочных мероприятий специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Речь идет о нанедлежащей текущей уборке помещений и некачественной дезинфекции территории лагеря.

Прокуратура внесла представление в администрацию Марксовского района. Кроме того, в отношении директора детского оздоровительного лагеря возбудили административное дело по ст. 6.7 КоАП РФ.

Участники оперативного совещания обсудили итоги проверки с главой Марксовского района Дмитрием Романовым. Прокуратура поставила на контроль ход устранения нарушений.

Павел Фролов