«Нацрыбресурс» допустил рост цен на мойву

Цены на выловленную в России мойву могут вырасти в ближайшее время под влиянием поставок более дорогой импортной продукции, следует из материалов ФГУП «Нацрыбресурс», с которыми ознакомился «Ъ».

Росрыболовство сообщает, что основная часть импортируемой мойвы поступает из Северной Атлантики, однако конкретные страны-поставщики в ведомстве не уточнили.

Согласно данным ФГУП «Нацрыбресурс», за последнюю неделю оптовые цены на мойву выросли на 5%, до 210 руб. за кг — почти в три раза выше, чем в начале года. Летом 2024 года мойва была дешевле сельди на 46%, а сейчас уже на 5% дороже. По сравнению с минтаем мойва подорожала на 34%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мойва дорожает на дефиците».