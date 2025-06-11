Мойва дорожает на дефиците

Оптовая стоимость атлантической мойвы в России за год выросла почти в три раза и теперь стоит дороже атлантической сельди и минтая. Это объясняется дефицитом предложения: промысел мойвы в Баренцевом море в этом году практически не ведется для сохранения нерестовых запасов. Спрос также растет, но прошлогодние запасы практически исчерпаны, а объем импортных поставок в любом случае будет несущественным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков / ТАСС Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Оптовая стоимость атлантической мойвы в центральной части России на 8 июня составила 210 руб. за 1 кг, увеличившись с начала года в 2,88 раза, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». Сейчас рост цен на мойву продолжается: за последнюю неделю продукция в оптовой закупке прибавила 5%. С начала 2025 года это самая подорожавшая рыба. Если в июне 2024 года мойва была на 46% дешевле атлантической сельди в центральной части страны, то теперь на 5% дороже. На 34% она превысила стоимость минтая.

Рост цен на мойву прослеживается с начала текущего года в свете резкого сокращения предложения (см. “Ъ” от 30 января). Путина в Баренцевом море обычно приходится на февраль—март. Но сейчас ее промысел практически не ведется: в прошлом году по решению российско-норвежской комиссии по рыболовству было принято решение об обнулении квот для сохранения нерестовых запасов, поясняют в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев говорит, что в 2024 году добыча мойвы, напротив, велась активно. Квота была установлена на уровне 78,2 тыс. тонн, из которых добыли 51,7 тыс. тонн. Эксперт поясняет, что сейчас на Дальнем Востоке осуществляется промысел тихоокеанской мойвы, но он не может компенсировать выпавший объем атлантической. Господин Зверев предполагает, что для России было бы правильно установить ежегодную усредненную квоту на вылов в Баренцевом море на уровне 30–35 тыс. тонн. В Росрыболовстве “Ъ” пояснили, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в этом году было добыто 2,3 тыс. тонн мойвы. Основной промысел ведется в апреле—мае.

В Норвегии мойва используется преимущественно в производстве кормов для атлантического лосося, но в России — это популярный продукт питания, поясняет Герман Зверев. Рыба, по его словам, реализуется в мороженом виде, спросом пользуются пасты и спреды из икры мойвы.

Согласно данным консалтинговой компании NTech, с апреля 2024 по март 2025 года мойва сформировала 6,7% натуральных продаж всех видов рыб и 6,5% в сегменте копченной продукции. Ее продажи к предыдущим 12 месяцам выросли на 29,4% и 21,6% соответственно. Для потребителей продукция оставалась достаточно доступной. Копченая мойва за 12 месяцев в рознице подорожала в среднем на 5%, до 590 руб. за 1 кг, замороженная — подешевела на 6%, до 142 руб. за 1 кг. В среднем рост цен в рыбной категории, по подсчетам NTech, составил 21%, до 480 руб. за 1 кг.

Но конъюнктура может начать меняться. В АСРФ отмечают, что прошлогодние запасы мойвы сейчас практически исчерпаны и внутренних источников для их роста нет. Рынок это понимает, уточняют в организации. ФГУП «Нацрыбресурс» в своем мониторинге также обращает внимание на то, что остатки российской мойвы могут дорожать под влиянием поставок значительно более дорогой импортной. По данным Росрыболовства, импорт мойвы осуществляется преимущественно из Северном Атлантики. Стран-поставщиков в ведомстве не привели.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин говорит, что промысел мойвы в мире осуществляется преимущественно в России и Норвегии. Малые суда могут ловить ее в прибрежных водах других европейских стран, но с учетом санкционных ограничений объем импорта в любом случае незначителен, замечает он.

Согласно «Нильсен», натуральные продажи рыбы и морепродуктов с апреля 2024 по март 2025 года выросли на 4% к предыдущим 12 месяцам. Годом ранее прирост составил 10%, при этом в течение трех лет сохранялась отрицательная динамика. Средняя розничная стоимость мороженой рыбы в России, по подсчетам ФГУП «Нацрыбресурс», составила 316 руб. за 1 кг, прибавив 25,2% год к году.

Допустимые уловы мойвы в 2026 году будет определены только осенью в рамках российско-норвежской комиссии, отмечают в АСРФ. Господин Фомин не исключает, что промысел также будет закрыт. Текущее поколение рыбы, по его мнению, может быть достаточно слабым. Ближайшим биологическим родственником мойвы эксперт называет корюшку, но объем ее добычи традиционно незначителен.

Александра Мерцалова